Рецензия на драматический сериал The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»

У сериала The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» от Netflix есть все для того, чтобы понравиться зрителям. Яркая атмосфера 60-70-х прошлого века, симпатичная главная героиня с непростой судьбой, талантливые актеры и очень неплохой сюжет о борьбе с внутренними демонами. А еще здесь есть шахматы.

Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в The Queen’s Gambit, действительно очень одаренная актриса. Она хорошо показала себя в Split/Glass, неплохо выступила в Peaky Blinders, но после работы в Emma. ее актерский талант стал неоспорим. Что ж, The Queen’s Gambit только подтвердил очевидное, Аня Тейлор-Джой — одна из самых сильных актрис нового поколения. Еще в Emma. она показала, как умеет играть на полутонах, одной только мимикой, то же самое мы видим и в сериале про шахматистку Бет Хармон. Аня меняется от сцены к сцене, то скатываясь в безумие, то оставаясь абсолютно сконцентрированной и отрешенной. Великолепная работа, The Queen’s Gambit можно посмотреть только ради этой актрисы. Впрочем, у сериала есть и другие достоинства.

The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» – это экранизация одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного в 1983 г. «Ферзевый гамбит» стал одной из последних работ писателя, умершего уже в следующем году. Если вам вдруг покажется, что основная тематика сериала, а это в том числе и феминизм, подсказана современной повесткой, то боюсь вас разочаровать, она заложена Тевисом еще в начале 80-х гг. прошлого века.

Роман попал в список потенциально интересных для экранизации сразу же после издания. Уже в 1983 г. за написание сценария взялся журналист The New York Times Джесси Корнблут, но эта работа, несмотря на интерес со стороны некоторых режиссеров и актеров, была прервана смертью Уолтера Тевиса. В 1992 г. права на экранизацию приобрел сценарист Аллан Скотт, который хотел сделать из романа арт-хаусный фильм, среди возможных режиссеров которого называли, например, Бернардо Бертолуччи, создателя The Last Emperor, принесшего ему девять «Оскаров». Но и в этот раз не задалось.

В 2007 г. Аллан Скотт вернулся к идее экранизации, предложив ее Хиту Леджеру, для которого фильм мог был стать режиссерским дебютом. На главную роль планировалось пригласить двадцатилетнюю на тот момент Эллен Пейдж. Увы, и этим планам не суждено было осуществиться, Хит Леджер умер в январе 2008 г.

В 2019 г. права заполучил Netflix, заказав минисериал из семи эпизодов, шоураннерами которого стали все тот же Аллан Скотт и Скотт Фрэнк, известный работами над сценариями таких фильмов и сериалов как Out of Sight (1998), Shameless (2013), Logan (2017) и Godless. Что ж, Скотт и Фрэнк знают свое дело, сценарий The Queen’s Gambit действительно неплох.

The Queen’s Gambit – это история девочки Бет Хармон, которая в раннем детстве теряет мать и попадает в детский дом. В приюте Бет становится участницей странного эксперимента по использованию транквилизаторов на детях, а еще она учится играть в шахматы, наблюдая за игрой школьного уборщика мистера Шайбеля. Так шахматы и наркотики становятся страстью Бет, которая считает, что только в состоянии эйфории способна просчитывать в уме сложные комбинации. Чуть позже Бет Хармон удочеряют, и она начинает принимать участие в серьезных турнирах, в том числе и международных, где сталкивается с сильными советскими гроссмейстерами. Наркотики, алкоголь и шахматы – это практически все, что интересует повзрослевшую Бет Хармон. Вот только советский чемпион мира – это совсем не тот, кого можно обыграть под кайфом.

The Queen’s Gambit во многом пересекается с вышедшим в 2015 г. фильмом Pawn Sacrifice, рассказывающим о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1972 г. между Борисом Спасским и Робертом Фишером. Это не удивительно, ведь в The Queen’s Gambit сразу два персонажа основаны на образе Роберта Фишера, а сама книга писалась под впечатлением от шахматного бума 70-х гг. Собственно Роберт Фишер в «Ферзевом гамбите» – это и сама безумная и гениальная Бет Хармон, и ее экстравагантный соперник и тренер Бенни Уоттс. Ну а в советском чемпионе Василии Боргове без труда угадывается тот самый Борис Спасский.

Как и в Pawn Sacrifice, в The Queen’s Gambit, особенно в последних сериях, есть и дух противостояния идеологий, вот только здесь авторы делают несколько иные выводы. Кроме того, в последней серии достаточно много типичной скорее для фильмов 70-80-х гг. развесистой клюквы о Советском Союзе. Я нисколько не защищаю людоедский советский режим, но все-таки хотелось бы видеть его изображение в современных фильмах без таких нелепых атрибутов как водка по любому поводу и в любой ситуации, и нарочито мрачных интерьеров в духе Галактической империи из «Звездных войн».

Если не считать эпизоды в СССР в последней серии, The Queen’s Gambit — невероятно красивый и стильный сериал. Дух 60-70-х гг. прошлого века прямо-таки вибрирует в каждом кадре, в каждом интерьере, в костюмах героев и особенно героинь, во множестве ярких мелочей. Временами картинка в The Queen’s Gambit напоминает картинку в The Marvelous Mrs. Maisel, что неудивительно, между показанными в этих сериалах периодами меньше десяти лет.

Кроме упомянутой в самом начале Ани Тейлор-Джой, хочется обратить внимание и на остальной актерский состав, и в первую очередь на юную Ислу Джонстон, исполняющую роль Бет Хармон в детстве. Кроме того, отлично справились со своими ролями Билл Кэмп (мистер Шайбель), все никак не повзрослеющий Томас Броди-Сангстер (Бенни Уоттс), Мариэль Хеллер (Альма Уитли) и Гарри Меллинг (Гарри Белтик).

Хотя The Queen’s Gambit – это сериал о шахматах и шахматистах, вам хватит даже самых базовых знаний об игре, чтобы понимать происходящее на экране. Ведь главное здесь не дебюты и эндшпили, разыгрываемые соперниками, а борьба Бет Хармон с миром и с самой собой. Кстати, то как и с помощью чего девушка в итоге справится с пагубной привычкой, показано в сериале очень правильно – это поддержка окружающих. И хотя у The Queen’s Gambit есть очевидные аналогии с тем же Patrick Melrose, все же история в этом сериале менее травматическая, хотя проблемы Бет Хармон тоже уходят корнями в ее детство.

The Queen’s Gambit – очень красивый, хорошо поставленный и отлично сыгранный сериал, одна из жемчужин в короне Netflix этого сезона. Надеемся, критики тоже вспомнят об этом шоу во время раздачи наград. Зрители же, судя по оценкам на том же Metacritic и IMDb, уже оценили The Queen’s Gambit. Что ж, мне остается только к ним присоединиться.