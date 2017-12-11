Британский изобретатель воссоздал СИД-истребитель из новых «Звёздных войн» в натуральную величину

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Британский изобретатель и каскадер Колин Фёрз, ранее создавший самодельный ховербайк, «настоящие» когти Росомахи на пневматическом приводе, костюм Iron Man и стреляющий зажигательными снарядами «термитомет» и множество других хитроумных устройств, снова отличился. На сей раз энтузиаст построил полноразмерный СИД-истребитель Silencer («Глушитель») Кайло Рена из новых «Звёздных войн». Как обычно, автор загрузил на свой канал в YouTube небольшой видеоролик, демонстрирующий процесс сборки аппарата. Сразу оговорим, что это полноразмерная, а не полноценная копия истребителя, так что летать и стрелять она не сможет.

По аналогии с прошлогодним проектом – воссозданным в натуральную величину шагоходом AT-ACТ из фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Бунтарь Один: Звёздные войны. Истории» – Колин Фёрз снова купил все материалы для истребителя на площадке eBay в рамках рекламного партнерства.

В рамках проекта изобретатель сперва создал игрушечную версию фантастического космического корабля, которую затем масштабировал до натуральных размеров. Созданный Колином истребитель достигает 14 метров в длину, семь в ширину и имеет высоту 4,2 м. Его постройка заняла шесть недель.

Отметим, что в создании этой впечатляющей реплики энтузиасту помогала его команда.

В данном случае уместно будет вспомнить о еще одном потрясающем проекте – копии дроида BB-9E, которую энтузиаст и YouTube-блоггер Джеймс Брутон напечатал на 3D-принтере.

Напомним, в Украине «Звездные войны: Последние джедаи» / Star Wars: The Last Jedi начнут показывать с 15 декабря. Компания OnePlus к выходу фильма выпустила ограниченную партию смартфонов OnePlus 5T Star Wars Limited Edition из 150 тыс.

Источник: Колин Фёрз YouTube