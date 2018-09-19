Джефф Безос рассказал, как проходит его типичный рабочий день
Джефф Безос — глава Amazon, основатель Blue Origin и владелец The Washington Post — является самым богатым человеком на Земле: его состояние оценивается в $160 млрд. В ходе выступления в Клубе экономистов Вашингтона предприниматель рассказал, как обычно проходит его рабочий день.
«Я рано ложусь и рано встаю», — признался миллиардер.
При этом по утрам он предпочитает «бездельничать», уделяя время самому себе.
«Мне нравится читать газету, пить кофе, завтракать вместе с моими детьми перед тем, как они уйдут в школу. Для меня это очень важно», — говорит Безос.
Как отмечают журналисты CNBC, глава Amazon хорошо готовит. Однажды он приготовил блинчики с черникой и шоколадом для американского футболиста из команды Seattle Seahawks Рассела Уинсона:
Также богатейший человек мира дома часто отвечает за мытье посуды.
Самые важные встречи миллиардер назначает на 10 утра.
«Мне нравится решать наиболее трудные задачи до обеда, в том числе — проводить сложные встречи», — рассказывает предприниматель.
Безос добавляет, что когда он чувствует усталость, то незамедлительно завершает все дела, а после 5 вечера и вовсе не берется за важные вопросы.
«Я уже не могу сегодня думать об этом, поэтому давайте завтра снова попробуем, отвечаю я в подобных случаях», — с улыбкой утверждает бизнесмен.
Чтобы оставаться в форме и работать максимально эффективно, самый богатый человек на планете старается всегда высыпаться.
«Я сплю по 8 часов в день, кроме случаев, когда путешествую в разных часовых поясах. Иногда это невозможно, но я пристально слежу за этим. Для меня важны 8 часов полноценного отдыха. Я лучше думаю, у меня появляется больше энергии, мое настроение становится лучше», — отмечает Безос.
Также глава Amazon объяснил, за что он получает такие большие деньги.
«За что получает деньги генеральный директор? Смотрите, если вы являетесь менеджером среднего звена, вам платят за маленькое количество качественных решений. Ваша работа не заключается в том, чтобы принимать тысячи различных решений ежедневно.
Качество подобных решений может снизиться, если вы устали, ворчливы и все в таком духе», — заявил Безос.
Источник: CNBC
- Интересно, что и другие руководители крупнейших компаний предпочитают начинать свой день как можно раньше. Так, Тим Кук просыпается в 3:45 утра, а глава Pepsi Индра Нуйи встает на 15 минут позже.
- По данным исследования ученых из Калифорнийского университета Санта-Барбары, приготовление пищи и мытье посуды полезны для работы мозга и развивают креативность. Исследователи обнаружили, что выполняя задачи, не требующие интеллектуальных усилий, человек мысленно расслабляется и может посмотреть на проблемы под другим углом.
- По данным биолога Кристофера Рэндлера из Университета Тюбингена, "люди, которые предпочитают усердно работать по утрам, как правило, добиваются более высоких результатов, нежели те, кто предпочитает трудиться по вечерам".
- По мнению исследователей, своевременный отдых очень важен, так как в случае исчерпания умственных ресурсов человеку становится гораздо труднее принимать максимально эффективные решения.