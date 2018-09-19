Джефф Безос рассказал, как проходит его типичный рабочий день

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Джефф Безос — глава Amazon, основатель Blue Origin и владелец The Washington Post — является самым богатым человеком на Земле: его состояние оценивается в $160 млрд. В ходе выступления в Клубе экономистов Вашингтона предприниматель рассказал, как обычно проходит его рабочий день.

«Я рано ложусь и рано встаю», — признался миллиардер.

При этом по утрам он предпочитает «бездельничать», уделяя время самому себе.

«Мне нравится читать газету, пить кофе, завтракать вместе с моими детьми перед тем, как они уйдут в школу. Для меня это очень важно», — говорит Безос.

Как отмечают журналисты CNBC, глава Amazon хорошо готовит. Однажды он приготовил блинчики с черникой и шоколадом для американского футболиста из команды Seattle Seahawks Рассела Уинсона:

Также богатейший человек мира дома часто отвечает за мытье посуды.

Самые важные встречи миллиардер назначает на 10 утра.

«Мне нравится решать наиболее трудные задачи до обеда, в том числе — проводить сложные встречи», — рассказывает предприниматель.

Безос добавляет, что когда он чувствует усталость, то незамедлительно завершает все дела, а после 5 вечера и вовсе не берется за важные вопросы.

«Я уже не могу сегодня думать об этом, поэтому давайте завтра снова попробуем, отвечаю я в подобных случаях», — с улыбкой утверждает бизнесмен.

Чтобы оставаться в форме и работать максимально эффективно, самый богатый человек на планете старается всегда высыпаться.

«Я сплю по 8 часов в день, кроме случаев, когда путешествую в разных часовых поясах. Иногда это невозможно, но я пристально слежу за этим. Для меня важны 8 часов полноценного отдыха. Я лучше думаю, у меня появляется больше энергии, мое настроение становится лучше», — отмечает Безос.

Также глава Amazon объяснил, за что он получает такие большие деньги.

«За что получает деньги генеральный директор? Смотрите, если вы являетесь менеджером среднего звена, вам платят за маленькое количество качественных решений. Ваша работа не заключается в том, чтобы принимать тысячи различных решений ежедневно. Качество подобных решений может снизиться, если вы устали, ворчливы и все в таком духе», — заявил Безос.

Источник: CNBC