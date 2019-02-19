Fox вслед за National Geographic отложил премьеру долгожданного продолжения научно-популярного шоу «Космос» до окончания расследования в отношении ведущего Нила Тайсона, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

В начале прошлого года телекомпании Fox и National Geographic объявили о возвращении на экраны одной из лучших документальных научно-популярных передач про космос. Конечно же, речь о продолжении сериала Cosmos: A Spacetime Odyssey / «Космос: Пространство и время» с Нилом Тайсоном, вышедшего в 2014 году. С того момента многие с большим нетерпением ждали продолжения с подзаголовком Possible Worlds / «Возможные миры», которое должно было выйти в следующем месяце. Но вот сейчас телеканал Fox тихо и незаметно изменил свое расписание, убрав из него Cosmos: Possible Worlds. Этим шагом руководство телеканала ясно дало понять, что выход передачи в эфир будет зависеть от результатов внутреннего расследования обвинений в сексуальных домогательствах и насилии против ведущего шоу, астрофизика Нила Деграсса Тайсона. То есть, да, существует вероятность, что в конечном итоге Fox похоронить проект заживо.

Напомним, в декабре прошлого года телекомпании Fox и National Geographic начали внутреннее расследование по факту предъявленных Нилу Тайсону обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. Соответствующая статья о домогательствах была опубликована 29 ноября на сайте Patheos. В ней несколько женщин, ранее пересекавшихся с Тайсоном по работе или публичных мероприятиях (бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон и профессор Бакнеллского университета доктор Кейтлин Аллерс), обвинили телеведущего в неподобающем поведении (непристойных жестах и непрошенных прикосновениях). Годом ранее тот же сайт сообщил об обвинениях против Тайсона в изнасиловании (соответствующее заявление сделала музыкант Тчийя Амет, которая училась с ним вместе). В итоге телеведущий категорически опроверг обвинения в изнасиловании. При этом, комментируя обвинения в неподобающем поведении, публично извинился за возможные проступки перед Уотсон и Аллерс, отметив, что смутно помнит события тех дней.

О ходе расследования ничего не сообщается.

Отметим, что National Geographic убрала Cosmos: Possible Worlds из эфира вскоре после выхода статьи с обвинениями. И то, что Fox сейчас поступила аналогичным образом, для поклонников шоу явно ничего хорошо не сулит. Но мы будем надеяться, что в итоге шоу все-таки выйдет.

Источник: Deadline