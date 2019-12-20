GE Renewable Energy ввела в строй прототип «самой мощной офшорной ветровой турбины»

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Компания GE Renewable Energy приступила к испытаниям прототипа гигантского ветряка Haliade-X номинальной мощностью 12 МВт, установленного в роттердамском порту в Нидерландах, именуемого инженерами не иначе как «самая мощная офшорная ветровая турбина».

Как сообщает CNBC, высота рекордной установки, произведенной на заводе во французском Сен-Назер, составляет 260 метров, размах лопастей — 107 метров. За 24 часа после включения она успела выработать 262 мегаватт-час энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 30 000 домохозяйств. Примечательно, что энергия, производимая Haliade-X, не пропадает зазря: ветряк подключен к местной энергосети, и вырабатываемое им электричество покупает нидерландский энергохолдинг Eneco.

Хотя ветрогенератор спроектирован для получения энергии морского ветра в офшорах, прототип было решено разместить на берегу, чтобы «упростить процесс тестирования».

GE Renewable Energy намерена коммерциализировать инновационную турбину в первой половине 2021 года, а во второй половине — наладить ее серийное производство.

Любопытно, что модель Haliade-X уже рассматривается в качестве основной ветровой турбины в нескольких офшорных проектах. В частности, ее планируют закупать для станции Dogger Bank мощностью 3600 МВт у берегов Британии и для американского проекта Ocean Wind мощностью 1100 МВт.

Источник: hightech.plus