Исполнительница роли Арьи Старк рассказала, что первая серия финального сезона Game of Thrones / “Игры престолов” выйдет в апреле 2019 года

Похоже, дочки Нэда Старка сговорились действовать сообща не только в сериале, но и в реальной жизни – сначала Санса (Софи Тернер) подтвердила, что финальный сезон “Игры престолов” выйдет не раньше 2019 года, а сейчас младшая Арья (Мэйси Уильямс) рассказала, что первая серия выйдет в апреле, а не летом следующего года.

Разговорить актрису удалось во время интервью изданию Metro, в котором она заявила, что съемки полностью завершатся в декабре 2018 года, после чего команда возьмет четыре месяца на окончательный монтаж и постпродакшен отснятого материала. По ее словам, это не так уж и много с учетом того, насколько насыщенные и продолжительные серии запланированы в восьмом сезоне.

Напомним, что съемки завершающего сезона стартовали в октябре прошлого года и будут проходить в различных локациях практически на протяжении всего текущего года. Уже подтверждено, что в последнем сезоне “Игры престолов” будет всего шесть серий (в первых шести сезонах было по 10 серий, в предпоследнем седьмом – 7 серий), зато каждая из них будет представлять практически полнометражный фильм длительностью порядка полутора часов (от 80 мин и больше).

Отметим, что первые шесть сезонов выходили на HBO в марте или апреле и только предпоследний седьмой сезон был сдвинут на июль 2017 года. Ну, а так как промежуток между седьмым и восьмым сезоном займет почти два года, неудивительно, что создатели сериала Game of Thrones решили вернуться к первоначальному окну показа.

Источник: Polygon