Китайская компания PuduTech разработала милого мяукающего робота-официанта





Китайская компания PuduTech на выставке потребительской электроники CES 2020 представила роботизированного официанта. Устройство снабжено четырьмя подносами, каждый из которых выдерживает до 10 кг нагрузки, системами автономной навигации, а также сенсорным дисплеем, через который аппарат получает команды.

Основная особенность новинки, получившей название BellaBot, состоит в том, что у нее есть своего рода «характер». Так, во время доставки заказа робот показывает на дисплее изображение кота в стиле аниме, а при приближении к столу он «мяукает», призывая клиентов взять блюдо. Кроме того, верхняя поверхность BellaBot оснащена сенсорами, способными фиксировать прикосновения. Если клиент решит погладить робота или почесать ему за «ушком», выражение лица кота на дисплее изменится и станет демонстрировать радость; в дополнение к этому устройство отметит, что рука человека «очень теплая», либо воскликнет: «Ох, как чешется!».

Впрочем, BellaBot может «испытывать» не только положительные эмоции. По утверждению разработчиков, если клиенты слишком увлекутся почесыванием и начнут отвлекать робота от работы, робоофициант начнет «злиться», в том числе — меняя соответствующим образом изображение на дисплее, и просить оставить его в покое, чтобы он мог вернуться к выполнению задач.

В PuduTech указывают, что BellaBot призван улучшить кадровую ситуацию в ресторанном бизнесе, в особенности — в Китае, где владельцам заведений общепита сегодня не хватает официантов.

Любопытно, что BellaBot — не единственное подобное устройство PuduTech. Так, в прошлом году китайские инженеры разработали менее эмоционального робоофицианта PuduBot. 30-килограммовое устройство схожей с BellaBot конструкции в зависимости от версии вмещает от 3 до 5 подносов грузоподъемностью 10 кг каждый. Его бортовой батареи хватает на 24 часа беспрерывной работы, а заряжается аппарат за 4 часа. На то, чтобы составить карту помещения, роботу требуется всего 120 минут. В PuduTech указывают, что разошедшийся «тиражом» в свыше 5 тысяч экземпляров PuduBot в настоящее время используется в около двух тысячах ресторанов в более чем 20 странах мира.

Напоследок отметим, что помимо BellaBot, на CES 2020 китайцы представили также аппарат под названием HolaBot, задача которого состоит в том, чтобы отвозить использованную посуду на кухню. По утверждению разработчиков, оснащенный тремя подносами HolaBot способен перевозить за один раз до 60 кг кухонной утвари: до 120 маленьких тарелок, 39 больших тарелок и до 33 чашек. Вызывается аппарат по нажатию кнопки на умных часах сотрудников.

И BellaBot, и HolaBot поступят в продажу весной 2020 года.

Источники: The Spoon, Food&Wine