Microsoft открыла бета-тестирование обновленной системы аватаров Xbox Live Avatar

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После нескольких месяцев задержки компания Microsoft наконец начала тестировать обновленную систему аватаров Xbox Live Avatars. С сегодняшнего дня новые аватары могут примерить участники программы бета-тестирования Xbox Insiders, если все пройдет нормально, то функциональность откроют всем владельцам консолей Xbox One.

Таким образом, пользователям будет доступен новый Avatar Editor, который позволяет максимально подробно настроить внешний вид аватара, включая пол, телосложение, цвет кожи, волос и глаз и т.д. При этом визуальный стиль аватаров кардинально переработан по сравнению с текущей версией.

Отдельно стоит напомнить о возможности добавить аватару протез вместо конечности, усадить его в инвалидное кресло или подарить единорога, скейт, мотоцикл, гитару, скафандр космонавта. И это не говоря о разнообразных пирсингах, татуировках, маникюре, прическах, очках, одежде и костюмах любимых героев игр и фильмов, а также возможности сделать своего персонажа «беременным».

Новые аватары будут интегрированы в панель управления Xbox One чуть позже, пока пользователи могут лишь потренироваться в создании нового персонажа. После запуска Xbox Live Avatars 2.0 разработчики обещают регулярно пополнять список доступных параметров и аксессуаров.

Напомним, что изначально запустить эту разработку планировалось еще осенью 2017 года, однако ее создатели никак не могли довести до ума начатое.

Источник: The Verge