В Китае разработано приложение, которое будет уведомлять о низком социальном рейтинге пользователя тех, кто находится неподалеку от него

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Верховный народный суд КНР разработал микроприложение Deadbeat Map для мессенджера WeChat, которое будет отображать на карте людей с низким социальным рейтингом. Пилотный запуск проекта состоялся в Шицзячжуане — административном центре провинции Хэбэй.

Как сообщается, карта отображает всех неблагонадежных людей, которые находятся в радиусе 500 метров. Помимо местоположения, сервис также передает личные данные каждого нарушителя, включая имя, номер ID и проступок, за который гражданина включили в черный список. При этом, если вокруг пользователя сконцентрировано много неблагонадежных людей, система сообщает о красном «уровне опасности». Если их меньше, то об оранжевом, желтом или синем.

Чиновники открыто признают, что основная задача Deadbeat Map — «дополнительно застыдить неблагонадежных граждан». Пользователям WeChat предлагают при встрече порицать людей, которые не выполняют свои обязательства перед обществом. По мнению представителей Верховного народного суда КНР, приложение олицетворяет собой «высокотехнологичный креативный подход для выявления проходимцев».

Напоследок отметим, что основная аудитория мессенджера WeChat, которым по всему миру пользуется свыше 1 млрд человек ежемесячно, сконцентрирована в Китае, где приложение используют не только для общения, но и для оплаты покупок, вызова такси, оформления аренды и еще десятков различных услуг. Мессенджер реализует дополнительные сервисы через экосистему микроприложений.

На данный момент система социального рейтинга в Китае не учитывает все аспекты жизни китайцев и в основном акцентирует внимание на их финансовой и налоговой истории: в черный список чаще всего попадают нарушители, которые не уплатили налоги, штрафы или алименты. Власти считают, что несвоевременное выполнение финансовых обязательств автоматически делает гражданина «неблагонадежным».

Известно, что «неблагонадежным» гражданам ограничивают доступ ко многим услугам, а также не позволяют им пользоваться некоторыми видами транспорта. Кроме того, персональные данные неплательщиков выкладывают на государственных сайтах в открытом доступе.

При этом в отдельных провинциях с неблагонадежными гражданами борются особо изощренными методами: так, в округе Гуйчжоу тем, кто звонит на номер, зарегистрированный на человека из черного списка, автоматически воспроизводят сообщение, в котором предупреждают о низком социальном рейтинге собеседника, а в городе Чэнду матери-одиночке запретили совершать некоторые покупки из-за бракоразводного процесса.

Источник: hightech.plus