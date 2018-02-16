За первую неделю фильм The Cloverfield Paradox посмотрели всего 5 млн, а сериал Altered Carbon – 6 млн подписчиков Netflix (это в разы хуже, чем у Bright и Stranger Things)

«Парадокс Кловерфилда», третья по счету часть франшизы Cloverfield Джей Джей Абрамса, вышла в начале прошлой недели на сервисе Netflix, миновав типичную для качественных фильмов стадию проката в кинотеатрах. Насколько удачен будет данный ход в долгосрочной перспективе, нам предстоит узнать еще нескоро, однако уже сейчас мы можем узнать его популярность у зрителей платформы Netflix, сравнив ее с еще одним громким релизом – Bright c Уиллом Смитом.

Итак, по оценкам сервиса Nielsen за первые три дня после неожиданного релиза в рамках Супербоула фильм The Cloverfield Paradox / «Парадокс Кловерфилда» посмотрело всего 2,8 млн американских пользователей Netflix, а за полную первую неделю фильм собрал у экранов телевизоров 5 млн зрителей.

При этом фантастический боевик Bright / “Яркость”, который подвергся критике со стороны профессиональных обозревателей, за первые три дня посмотрели почти в четыре раза больше зрителей (11 млн). К сожалению, данные просмотра Bright за первые 7 дней доступности Nielsen не предоставил, однако уже по итогам первого месяца фильм оказался самым просматриваемым оригинальным контентом Netflix.

Интересно, что в первый день проката (воскресенье 4 февраля) фильм The Cloverfield Paradox посмотрело всего 0,78 млн человек, что вполне может быть связано с тем, что зрители не разобрались с уровнем картины. Дело в том, что Netflix обычно выкладывает свежие релизы в пятницу – в преддверии уикэнда, а премьера во второй половине дня воскресенья просто не привлекла достаточно внимания потенциальной аудитории, которая посчитала его проходным фильмом. Отметим, что по слухам Netflix заплатил порядка $50 млн студии Paramount Pictures, чтобы выкупить права на картину, которая первоначально называлась God Particle / “Частица Бога”.

Сервис Nielsen также опубликовал данные по количеству просмотров киберпанк-сериала Altered Carbon / “Видоизменённый углерод” от Netflix. За первые три дня первую серию посмотрели 3,7 млн зрителей в США, а в первые семь дней дебютная серия получила 5,9 млн просмотров. Для сравнения, премьерную серию второго сезона сериала Stranger Things / “Очень странные дела” посмотрели 15,8 млн подписчиков Netflix всего за первые три дня.

Отметим, что в своих оценках Nielsen учитывает только американских подписчиков сервиса Netflix, которые смотрят контент с помощью телевизоров, тогда как просмотры с мобильных устройств и ПК не учитываются.

P.S. Обзоры фильма The Cloverfield Paradox (2,5 балла) и сериала Altered Carbon (3,5 балла) уже доступны на нашем сайте, так что если еще не решили, смотреть их или нет, то сначала прочитайте, что об этих новинках думает Олег Данилов.

Источник: Variety