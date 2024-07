AMD estuvo a punto de comprar NVIDIA hace 20 años — sólo una persona lo impidió

NVIDIA ya es uno de los mayores actores del mercado tecnológicoSu capitalización es muy superior a la de Intel y AMD. Pero resulta que AMD estuvo a punto de comprar la compañía una vez. Un antiguo ingeniero de AMD reveló recientemente que, cuando NVIDIA era una startup, la compañía estuvo a punto de comprarla Consejero Delegado Jensen Huang luego se negó porque exigió categóricamente que siguiera siendo Consejero Delegado de la empresa fusionada.

Hemant Mohapatra trabajó como ingeniero a mediados y finales de la década de 2000 desarrollando sistemas de soporte, gráficos y Unidades centrales de procesamiento AMD. Estaba en la empresa cuando AMD se dio cuenta de su oportunidad en el mercado de las tarjetas gráficas, pero al principio la desaprovechó. Mohapatra ofreció una selección de sus propios recuerdos de aquellos días en X Twitter (el post a continuación y el hilo completo).

So now that Nvidia has far outstripped the market cap of AMD and Intel, I thought this would be a fun story to tell. I spent 6+yrs @ AMD engg in mid to late 2000s helping design the CPU/APU/GPUs that we see today. Back then it was unimaginable for AMD to beat Intel in market-cap… pic.twitter.com/bYCS5vY0QO

— Hemant Mohapatra (@MohapatraHemant) July 5, 2024