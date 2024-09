Brasil prohíbe X / Twitter s será multado con 8900 dólares diarios por acceder a través de VPN — Ordenan a Apple y Google eliminar la app

El Tribunal Supremo de Brasil prohibió la red social X/Twitter debido a su política de moderación. En el mayor país de Sudamérica viven 227 millones de personas.

El motivo de la prohibición fue el incumplimiento del requisito de nombrar un nuevo representante de la empresa en Brasil. La disputa legal que llevó a la retirada del anterior representante surgió a raíz del desbloqueo por parte de la empresa de cuentas de X/Twitter a las que las autoridades del país acusaban de desinformar.

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que restringiera el acceso a X en un plazo de 24 horas y dio a Apple y Google cinco días para retirar X de sus tiendas de aplicaciones. El país también está imponiendo multas diarias de 50.000 reales (8900 dólares) por utilizar X a través de una VPN.

A principios de este mes, Musk cerró las oficinas de X en Brasil debido a la amenaza de arresto de un representante de la empresa que se negó a cumplir la orden judicial de bloquear a los usuarios. El miércoles 29 de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil informó a X de que si la empresa no nombraba un nuevo representante legal en 24 horas, la plataforma sería prohibida. Al día siguiente, la amenaza se cumplió. Elon Musk, a su manera habitual, contó todo lo que pensaba sobre el sistema judicial brasileño y las elecciones presidenciales del país:

There is growing evidence that fake judge @Alexandre engaged in serious, repeated & deliberate election interference in Brazil’s last presidential election.

Under Brazilian law, that would mean up to 20 years in prison.

And, I’m sorry to say that it appears that some former…

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2024