Detenido en la frontera un informático de EPAM — intentaba cruzar a nado el Dniéster para llegar a Moldavia

El informático fue multado con 3.400 UAH y condenado a pagar 600 UAH en concepto de tasas judiciales.

Cómo notas dev.ua publicación con referencia a empresacaso, que fue examinado por el Tribunal de Distrito de Mohyliv-Podilskyi, el 14 de agosto a las 17:30, un ingeniero de software de la empresa «IRAM» (probablemente todavía EPAM) intentó cruzar ilegalmente la frontera de Ucrania cruzando a nado el río Dniéster y llegar a Moldavia (en dirección a Nemia — Volochynets).

El programador fue detenido por los guardias fronterizos y posteriormente declarado culpable por un tribunal, que le impuso una multa de 3.400 UAH (+ unos 600 UAH en concepto de tasas judiciales).

El propio hombre no admitió su culpabilidad, pero no aportó pruebas pertinentes y no compareció en la vista — al mismo tiempo, tuvo la oportunidad de recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación de Vinnytsia en el plazo de 10 días desde su emisión.