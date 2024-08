El equipo de Fallout London quiere montar su propio estudio: «los mods gratuitos no pagan las facturas».

Los mods gratuitos están muy bien, pero trabajar en ellos es caro. Los creadores de Fallout London quieren crear su propio estudio de juegos.

A pesar de que hay que reconocer que Fallout London se sostiene «a duras penas», el mod es un emocionante desarrollo a gran escala. Con el éxito como telón de fondo Fallout London Sus desarrolladores tienen grandes planes para el futuro. En una entrevista con la BBC, Dean Carter, de Team Folon, expresó su interés por convertir el equipo que lo logró en un auténtico estudio indie.

«Por mucho que me guste que sea un proyecto gratuito… lo gratuito no paga nuestras facturas. Lo que ha sido genial para nosotros es que mucha gente a la que le ha gustado nos ha hecho donaciones… Lo que hemos hecho con eso es ponerlo en el equipo de Folon: esto es hacia lo que vamos a avanzar y luego deberíamos, con suerte, lanzar nuestra propia compañía de juegos indie».

Por motivos legales, no se puede pedir dinero directamente por un mod sin llegar a un acuerdo con el titular de los derechos de autor del juego y publicarlo en la tienda oficial. En cambio, las donaciones son más fáciles de aceptar y gastar.

Como dijo Carter en una entrevista anterior, el equipo no ha recibido ninguna reacción de Bethesda: «No esperamos nada de ellos, solo somos fans del proyecto y es su IP, pero no ha habido ninguna comunicación. Lo cual es raro porque hemos estado hablando con otras personas de la industria… pero Bethesda en sí no ha hablado con nosotros para nada, en absoluto».