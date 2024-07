El primer hip-hop en el espacio: La NASA envía a Venus una canción de un rapero estadounidense

La agencia espacial estadounidense ha dado el primer paso para combinar hip-hop y viajes interplanetarios. La Red de Espacio Profundo de la NASA ha transmitido a Venus la letra de la canción «The Rain (Supa Dupa Fly)» Missy Elliott.

La emisión comenzó el 12 de julio a las 10:05 de la mañana, hora del Pacífico, desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California. La señal de radio recorrió 254 millones de kilómetros en 14 minutos, viajando a la velocidad de la luz.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024