El Tribunal de la UE condena a Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos y a Google a pagar 2.400 millones en multas

El Tribunal de Justicia Europeo ha confirmado la legitimidad de multas multimillonarias a los gigantes tecnológicos Apple y Google, reforzando la posición de la UE en la lucha contra los monopolios.

El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo ha fallado contra Apple y Google en casos relacionados con beneficios fiscales y abuso de posición dominante en el mercado. El tribunal confirmó las decisiones anteriores de la Comisión Europea, según las cuales Apple debe pagar 13.000 millones de euros en impuestos a Irlanda y Google una multa de 2.400 millones por violar las leyes antimonopolio.

Estas sentencias supusieron una importante victoria para la Comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. Desde 2014, ha hecho de Apple y Google los principales objetivos de su campaña en favor de la justicia fiscal y la competencia leal. Vestager ha insistido en que las exenciones fiscales selectivas a las grandes empresas constituyen ayudas estatales ilegales, prohibidas en la UE.

