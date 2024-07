La china «SpaceX» lanza accidentalmente un cohete durante una prueba de fuego

Afortunadamente, no hubo víctimas y el misil cayó en una zona montañosa.

El domingo, Space Pioneer, con sede en Pekín, realizó una prueba de encendido de la primera etapa de su cohete privado Tianlong-3 en Gongyi, una ciudad de unos 800.000 habitantes en la provincia central china de Henan. Sin embargo, durante el encendido de los motores, falló el mecanismo de sujeción de la plataforma de lanzamiento y el cohete despegó repentinamente.

El vuelo imprevisto duró unos 50 segundos y finalmente el Tianlong-3 aterrizó cerca, en las montañas — sin embargo, con una espectacular explosión que fue captada en vídeo por varios espectadores.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024