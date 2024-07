Las partículas solares destruyen el ozono: ¿cómo amenaza la radiación cósmica a la Tierra?

Los científicos han descubierto que las potentes emisiones de partículas solares pueden causar graves daños a la capa de ozono de la Tierra. Esto podría provocar en pocos años un aumento del nivel de radiación ultravioleta en la superficie del planeta.

Los recientes investigación ha demostrado que una potente emisión de partículas solares puede agotar la capa de ozono y aumentar el nivel de radiación ultravioleta en la superficie e incrementar los daños en el ADN. Sin embargo, la situación se vuelve crítica cuando dicha emisión coincide con un periodo de debilidad del campo magnético terrestre En este caso, el daño al ozono durará seis años y los niveles de UV aumentarán un 25%. Esto provocará un aumento del 50% de los daños en el ADN provocados por la radiación solar.

El campo magnético de la Tierra proporciona una protección fundamental contra la radiación solar. Actúa como un imán gigante, desviando las partículas cargadas. Sin embargo, la intensidad del campo cambia con el tiempo. En el último siglo, el polo norte magnético se ha desplazado 40 kilómetros al año, y la intensidad total del campo disminuyó un 6%.

El registro geológico muestra periodos en los que el campo magnético de la Tierra era muy débil o inexistente. Las consecuencias de esto pueden verse en el ejemplo de Marte, que perdido su campo magnético global en un pasado lejano, y con él la mayor parte de la atmósfera.

Los científicos han descubierto rastros de fenómenos solares extremadamente potentes Los fenómenos solares, también conocidos como erupciones o tormentas solares, son potentes emisiones de partículas energéticas, en su mayoría protones, procedentes de la superficie del Sol en la historia de la Tierra. Algunas de ellas fueron miles de veces más fuertes que cualquier otra registrada por los instrumentos modernos. Estos fenómenos extremos se producen aproximadamente cada varios milenios. El último se produjo en torno al año 993 d.C.

Los investigadores sugieren que la combinación de un campo magnético débil y fenómenos solares extremos podría haber influido en la evolución de la vida en la Tierra. Por ejemplo, el último periodo de campo magnético débil, que comenzó hace 42.000 años y duró aproximadamente 1.000 años, coincidió con la desaparición de los neandertales en Europa y la extinción de la megafauna marsupial en Australia.

Los científicos también vinculan el origen de los animales pluricelulares al final del periodo Ediacaran El periodo Ediacaran (o Ediacaran) es el último periodo de la era precámbrica, que duró desde hace unos 635 a 541 millones de años. y la rápida evolución de diversos grupos animales durante la explosión cámbrica La explosión cámbrica fue un periodo relativamente corto (aproximadamente 13-25 millones de años) que tuvo lugar al principio de la era cámbrica, durante el cual aparecieron muchos grupos animales importantes. Este periodo duró desde hace unos 541 a 520 millones de años y se caracteriza por un fuerte aumento de la diversidad de organismos multicelulares complejos con geomagnetismo y altos niveles de radiación ultravioleta. Cabe destacar la evolución simultánea de ojos y caparazones duros en varios grupos de animales no relacionados. Los grupos no relacionados se definen como organismos que no comparten un ancestro cercano común y pertenecen a ramas evolutivas diferentes. Por ejemplo, los moluscos, los artrópodos y los vertebrados desarrollaron los ojos de forma independiente. Los científicos considere esta evolución paralela como la mejor forma de detectar y evitar los dañinos rayos UV.

Fuente: Space, Wikipedia