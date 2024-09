Los cambios fiscales para «Diia. Ciudad» amenazan la industria de TI de Ucrania — la industria está haciendo sonar la alarma

Las principales asociaciones ucranianas de la industria de TI han expresado su preocupación por un posible aumento de los impuestos para los residentes de «Diia. City» residentes, lo que podría provocar la salida de inversiones y la deslocalización de empresas.

Las principales asociaciones de la industria — Diia City Union, Diia City United, Lviv IT Cluster, IT Ukraine Association, Kharkiv IT Cluster — han publicado declaración conjunta en la que expresaron su grave preocupación por la iniciativa del Gobierno.

Proyecto de ley n° 11416-d apoyada por el comité pertinente de la Rada Suprema, prevé un aumento del impuesto militar al 5%. Esto viola las garantías estatales anteriormente proporcionadas de imposición estable durante 25 años para los participantes de «Diia. Ciudad» participantes. La comunidad informática considera que tales cambios podrían minar la confianza de los socios extranjeros en Ucrania.

Los representantes de la industria advierten de las consecuencias negativas de esta iniciativa. Vaticinan una posible retirada de empresas del «Diia. City» régimen, la deslocalización de empresas a otras jurisdicciones y un descenso de la competitividad de las empresas ucranianas de TI en el mercado internacional.

«Según los expertos, si se aplican los cambios fiscales, esto podría conducir a una caída de la industria de TI de hasta un 30% ya en 2025, despidos masivos, recortes de empleo, un deterioro de la balanza comercial y una disminución de los ingresos de divisas y los ingresos fiscales», — dice el comunicado.

La comunidad informática pide un diálogo inmediato con las autoridades. Exigen una reunión con representantes de los comités pertinentes de la Rada Suprema, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Economía, la Oficina del Presidente de Ucrania y otros organismos gubernamentales para debatir la situación.

Según los representantes de la industria, el Proyecto de Ley nº 11416-d debe ser revisado de forma significativa. En lugar de aumentar los impuestos para las empresas transparentes, la industria de TI sugiere centrarse en la lucha contra la economía sumergida. Entre las propuestas figuran la reforma del sistema fiscal y aduanero, la mejora de la administración de los impuestos existentes, la lucha contra la circulación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales y la optimización del gasto público.