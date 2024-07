Los ingresos de Microsoft por juegos aumentan un 45% gracias a la adquisición de Activision

Los ingresos de Microsoft en el segmento de los juegos siguen creciendo rápidamente tras la adquisición de Blizzard King por Activision.

Microsoft publicado resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2024, que finalizó el 30 de junio de 2024. La empresa informa de un aumento significativo de los ingresos por juegos en un 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales de Microsoft en el trimestre ascendieron a 64.700 millones de dólares.

Los ingresos por contenidos y servicios de juegos para Xbox aumentaron un 61%. Este salto se debe principalmente a la adquisición de Activision Blizzard King, que Microsoft completó en octubre de 2023. Sin embargo, cabe destacar que los ingresos por la venta de hardware de Xbox disminuyeron un 42% interanual.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, señaló durante una conferencia telefónica con inversores que los juegos de Xbox tienen más de 500 millones de usuarios activos mensuales. También dijo destacó el éxito de la serie Fallout en Prime Video, señalándolo como ejemplo de ampliación de la audiencia de una franquicia de juegos a través de otros medios. Según él, el número de horas dedicadas a los juegos de Fallout en Xbox Game Pass se ha multiplicado por cinco desde el estreno de la serie.

La adquisición de Blizzard King por parte de Activision ha cambiado significativamente el panorama financiero de Microsoft. Los ingresos procedentes de juegos como Call of Duty y Diablo 4, que antes eran de terceros, han pasado a ser internos, lo que ha supuesto un importante aumento interanual.

La integración de Activision Blizzard King en el ecosistema Xbox continuó a lo largo de 2024. Los editores participaron en el evento anual Xbox Games Showcase y anunciaron que Call of Duty: Black Ops 6 estará disponible el día de lanzamiento para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, el 25 de octubre de 2024. Microsoft también ha empezado a añadir juegos del catálogo de Rey de Activision Blizzard a Xbox Game Pass, incluidos Diablo 4 y Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

En el futuro, Microsoft tiene previsto lanzar una serie de juegos anticipados, como Avowed y Indiana Jones and the Great Circle de Xbox Game Studios y Bethesda Softworks. Aunque aún no se han anunciado las fechas exactas de lanzamiento, estos proyectos están previstos para 2024.

