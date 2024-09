Meta multada con casi 102 millones de dólares por almacenamiento indebido de contraseñas

La Comisión Irlandesa de Protección de Datos (CPD) impuso a Meta una multa de 101,5 millones de dólares. El motivo fue una infracción de las normas de almacenamiento de las contraseñas de los usuarios.

El problema se descubrió en enero de 2019, cuando resultó que algunas contraseñas de usuarios se almacenaban en los servidores de la empresa en texto plano. Más tarde, Meta informó de que el problema también afectaba a millones de contraseñas de usuarios de Instagram.

Según los datos proporcionado un alto empleado de la compañía, dijo a Krebs on Security, el incidente podría haber afectado hasta 600 millones de contraseñas. Algunas de ellas llevaban almacenadas en un formato sin cifrar desde 2012. Más de 20.000 empleados de Facebook tuvieron acceso a estos datos, aunque el CPD confirmó que personas externas no tuvieron acceso a las contraseñas.

La Comisión constató que Meta infringió varias normas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La empresa no notificó a tiempo al CPD la fuga de datos personales, no documentó adecuadamente el incidente y no adoptó las medidas técnicas adecuadas para proteger las contraseñas de los usuarios frente a accesos no autorizados.

Graham Doyle, Comisario Adjunto del CPD, hizo hincapié en la importancia de almacenar correctamente las contraseñas:

«En general, se reconoce que las contraseñas de los usuarios no deben almacenarse en texto plano debido al riesgo de uso indebido. Debe tenerse en cuenta que las contraseñas en cuestión en este caso son especialmente sensibles, ya que proporcionan acceso a las cuentas de redes sociales de los usuarios».

Además de la multa, el CPD también amonestó a la empresa. La Comisión tiene previsto publicar más adelante todos los detalles de la decisión y otros datos conexos.

Fuente: Engadget