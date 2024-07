No hay ex: un empleado despedido de Tesla compró sus acciones con todo su dinero

Hay que ser un gran fan o un frío pragmático para invertir en una empresa que te ha despedido. Eso es exactamente lo que hizo un antiguo empleado de Tesla cuando invirtió toda su indemnización en acciones de la empresa.

Mike Billett, antiguo ejecutivo de ventas de Tesla, siguió manteniendo una actitud muy positiva hacia la empresa incluso después de ser despedido. Afirmó que apoyaba el éxito del gigante del automóvil eléctrico.

Happy EOQ @Tesla team!

There’s no doubt you are all adjusting to a “new norm” post layoffs and I’m wishing you all the best as you continue to drive new records while providing an exceptional experience.

Those of us impacted by the layoffs continue to root you on!

Keep…

— Mike Billett (@MikeBillettJr) June 30, 2024