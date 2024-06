«Optaron por la táctica de ignorar y reprimir»: Un diseñador UI/UX acusa a una empresa informática de retrasos salariales de 8 meses

La diseñadora UI/UX Maria Abashina afirmó que Infinity Technologies AG la eliminó de un chat de trabajo de Slack por una cuestión salarial.

Según ella, la empresa dejó de pagar los salarios a sus empleados a tiempo o en su totalidad en noviembre del año pasado.

Al mismo tiempo, como se supo, la propia empresa no respondió a los problemas. Además, la empresa «ha optado por la táctica de ignorar totalmente y eliminar de la plantilla a los empleados» no deseados.

«Por ejemplo, me bloquean/borran constantemente porque parece que hago demasiado ruido. El director general de la empresa, Oleksandr Yatsenyuk, no reaccionó a los retrasos en los pagos hasta marzo, es decir, 4 meses después. Antes de eso, no le importaba en absoluto y luego decidió que no necesitaba reaccionar en absoluto», escribió.