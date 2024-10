Renombrado Twitter, ¿para no pagar? Elon Musk y X duplicaron la multa australiana cuando intentaron cancelarla

X Twitter se enfrenta a una multa de 400.000 dólares por ignorar una petición de la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica. El regulador quiere comprobar las medidas que X está tomando actualmente para combatir la supuesta distribución de material de abusos sexuales a menores.

Para anular la multa, X Twitter intentó convencer al juez australiano Michael Wheelahan de que X no estaba obligada a cumplir los requisitos de la Ley de Seguridad en Internet enviados por Twitter, ya que Twitter «dejó de existir» unas semanas después de recibir el aviso — cuando Musk fusionó la empresa en X Corp.

El tribunal resumió los argumentos de la demandada: «X Corp no estaba obligada a preparar ningún informe en lugar de Twitter Inc, ya que X Corp no era la misma persona que el proveedor al que se envió el aviso».