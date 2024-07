Vacante de administrador de sistemas en la estación antártica «Académico Vernadsky» — se necesita un especialista universal.

La estación antártica ucraniana «Akademik Vernadsky» ha anunciado una campaña de reclutamiento para la expedición de 2025-2026. Entre otras cosas, se necesita un administrador de sistemas.

La vacante del Centro Nacional de Ciencias Antárticas (NASC) no tiene restricciones de edad, sexo u otras similares para los participantes. Los principales requisitos son la formación profesional, la experiencia laboral y la capacidad para trabajar en las condiciones aisladas y extremas de la Antártida. También es necesario no padecer enfermedades crónicas ni contraindicaciones sanitarias, ser capaz de trabajar en tiempos de privación, sociable y no conflictivo. También es deseable hablar inglés o español.

La expedición necesita geólogos y geofísicos, especialistas en física atmosférica y meteorólogos. Los científicos contarán con el apoyo de un médico, un cocinero, un mecánico de sistemas, un ingeniero diesel y un electricista y, por supuesto, un administrador de sistemas. Para unirse a la expedición, es necesario enviar una solicitud y los documentos pertinentes antes del 14 de agosto. Un anuncio oficial detallado contiene todos los contactos necesarios, muestras, explicaciones e información sobre el proceso de selección competitivo. Las entrevistas con los candidatos pueden celebrarse fuera de línea o en línea.

El administrador del sistema de la estación «Akademik Vernadsky» debe proporcionar la administración de Ubuntu / Windows PC, Proxmox, Portainer, contenedores Docker, entender las capas OSI. Administrará la red basada en equipos Ubiquiti, HP, Mikrotik (Firewall, 802.3ad, 802.1q, Routing). Debe ser competente en Python scripts, Prometheus, Grafana Zabbix monitores. El administrador mantendrá PCs y equipos de oficina, matriz RAID, comunicaciones por satélite a nivel de servicio y reparación.

Entre sus aptitudes también se incluye la capacidad de tender cables en una tormenta de nieve, preparar documentación para informes y comprender las normas y requisitos de las comunicaciones por radio. El administrador de sistemas también tendrá que explicar a sus compañeros cómo utilizar servicios o equipos en caso necesario. También se valorará cualquier otra aptitud necesaria en el entorno de la estación.

Una pregunta que interesa a muchos: «¿Qué pasa con la movilización y los viajes al extranjero? El CNS presenta una solicitud al Servicio de Guardia de Fronteras y recibe un permiso especial. Si el candidato es movilizado durante el proceso de empleo — «no podemos hacer nada».

Como se puede ver, el trabajo es difícil, y se necesita un verdadero todo terreno. Pero no hay guerra en «Akademik Vernadsky» y, como muestran las fotos oficiales, hay bar y pingüinos — ¿qué más se necesita?