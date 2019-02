Проекту Mars One по колонизации Марса, похоже, пришел конец

Суд швейцарского города Базель признал банкротом компанию Mars One Ventures, которая занималась проектом колонизации Марса Mars One. О решении, принятом в январе 2019 года, стало известно благодаря одному из пользователей Reddit. В разговоре с Engadget глава проекта Бас Лансдор подтвердил банкротство и ликвидацию компании.

Важно отметить, что проект Mars One состоял из двух компаний: коммерческой Mars One Ventures и некоммерческой Mars One Foundation. Лансдорп заметил, что Foundation пока существует, но не может работать без дополнительных инвестиций. В то же время, он заверил, что будет искать решение.

Напомним, проект Mars One появился в 2012 году: стартап хотел отправить добровольцев на Марс и показать их жизнь в реалити-шоу, получая деньги от ТВ-компаний. Организаторы заявляли о 200 тысячах анкет и в итоге сократили список до 100 финалистов, первые из которых могли бы отправиться на Марс уже в 2023 году.

Вместе с тем, в 2015 году один из финалистов проекта, астрофизик Джозеф Роше (Joseph Roche), рассказал, что Mars One не хватит финансирования для старта, а отбор добровольцев проводится несерьезно — по короткому тесту и интервью через Skype. Кроме того, в Массачусетском технологическом институте заметили, что план Mars One по заселению Марса скорее всего приведет к смерти колонистов в первые же дни.

«На оценку кандидата влияло количество купленного им мерча компании», — утверждало, в свою очередь, издание Medium.

В марте 2015 года Лансдорп перенес старт проекта на 2027 год, отвергнув при этом любые сомнения в Mars One. В 2016 году дату сдвинули на 2031 год. В июле 2018 года Mars One сообщила о привлечении €12 млн инвестиций, которые должны были пойти на поддержание работы юрлиц проекта и продолжение отбора кандидатов. С тех пор значимых сообщений о деятельности Mars One не было.

Источник: VC