Блоги
Проекту Mars One по колонизации Марса, похоже, пришел конец
51

Проекту Mars One по колонизации Марса, похоже, пришел конец

Проекту Mars One по колонизации Марса, похоже, пришел конец

Суд швейцарского города Базель признал банкротом компанию Mars One Ventures, которая занималась проектом колонизации Марса Mars One. О решении, принятом в январе 2019 года, стало известно благодаря одному из пользователей Reddit. В разговоре с Engadget глава проекта Бас Лансдор подтвердил банкротство и ликвидацию компании.

Важно отметить, что проект Mars One состоял из двух компаний: коммерческой Mars One Ventures и некоммерческой Mars One Foundation. Лансдорп заметил, что Foundation пока существует, но не может работать без дополнительных инвестиций. В то же время, он заверил, что будет искать решение.

Напомним, проект Mars One появился в 2012 году: стартап хотел отправить добровольцев на Марс и показать их жизнь в реалити-шоу, получая деньги от ТВ-компаний. Организаторы заявляли о 200 тысячах анкет и в итоге сократили список до 100 финалистов, первые из которых могли бы отправиться на Марс уже в 2023 году.

Вместе с тем, в 2015 году один из финалистов проекта, астрофизик Джозеф Роше (Joseph Roche), рассказал, что Mars One не хватит финансирования для старта, а отбор добровольцев проводится несерьезно — по короткому тесту и интервью через Skype. Кроме того, в Массачусетском технологическом институте заметили, что план Mars One по заселению Марса скорее всего приведет к смерти колонистов в первые же дни.

«На оценку кандидата влияло количество купленного им мерча компании», — утверждало, в свою очередь, издание Medium.

В марте 2015 года Лансдорп перенес старт проекта на 2027 год, отвергнув при этом любые сомнения в Mars One. В 2016 году дату сдвинули на 2031 год. В июле 2018 года Mars One сообщила о привлечении €12 млн инвестиций, которые должны были пойти на поддержание работы юрлиц проекта и продолжение отбора кандидатов. С тех пор значимых сообщений о деятельности Mars One не было.

Источник: VC

Похожие записи