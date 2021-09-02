9 сентября Sony проведет мероприятие PlayStation — с анонсами игр и подробностями о будущем PS5
Sony анонсировала следующую крупную презентацию PlayStation, которая пройдет в режиме онлайн ровно через неделю — 9 сентября.
Шоу начнется в 23:00 по киевскому времени и продлится около 40 минут. Его будут транслировать на Twitch- и YouTube-каналах PlayStation.
Ожидаются как анонсы и апдейты по грядущим играм от внутренних студий PlayStation и партеров. Также в разосланных приглашениях отмечается, что на мероприятии расскажут подробности о будущем PS5. Следующее поколение PlayStation VR не входит в программу PlayStation Showcase.
С начала года Sony провела несколько трансляций State of Play — на недавней июльской раскрыли детали «режиссерской версии» Death Stranding и показали 9 минут геймплея Deathloop.
Ожидается, что PlayStation Showcase будет масштабнее, а программа шоу будет включать множество анонсов и новостей.