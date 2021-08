Акции китайских производителей автомобильных чипов обвалились после начала расследования о манипулировании рынком — последние 12 месяцев они стабильно дорожали

Котировки акций ведущих китайских производителей автомобильных чипов резко подешевели после того как правительство КНР объявило о начале расследования о предполагаемом манипулировании рынком, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, акции китайских чипмейкеров, таких как GigaDevice Semiconductor Inc., Wuxi NCE Power Co. и Hangzhou Lion Electronics Co, на торгах 3 августа в Шанхае за день подешевели на 10%. Расследование прервало непрерывный рост, который на фоне глобального кризиса полупроводников наблюдался последние 12 месяцев.

На фоне этих новостей акции некоторых азиатских производителей чипов за пределами Китая тоже вошли в нисходящую тенденцию. Как будет развиваться ситуация дальше во многом зависит от решения регулятора по итогам проверки.