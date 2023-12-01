Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 и Spider-Man 2: 10 лучших игр 2023 года по версии журнала TIME

Редакция журнала TIME поделилась собственными игровыми предпочтениями 2023 года, выбрав десятку топовых релизов: от хоррора с элементами выживания Alan Wake II до рыбацкого приключения с ужасами Dredge.
1. Alan Wake 2
Alan Wake 2 – это хоррор с элементами выживания, разработанный Remedy Entertainment и изданный Epic Games Publishing в прошлом месяце. Сюжет продолжает историю оригинала, где автор бестселлеров Алан Вейк, 13 лет находившийся в ловушке альтернативного измерения, пытается сбежать, создав новую историю с участием агента ФБР по имени Сага Андерсон.
Игра получила 8,7 бала от пользователей на Metacritic (лучший результат Remedy со времен Max Payne 2) и представлена на Game Awards 2023 сразу в восьми номинациях — Игра года, Лучшая режиссура, Лучший нарратив и т.д.
Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК.
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2. Baldur’s Gate 3
Основанная на Dungeons & Dragons, третья запись Larian Studios во франшизе Baldur’s Gate, разворачивается в открытом мире Forgotten Realms. Игроки могут выбрать персонажа из 12 классов и присоединиться к предварительно сгенерированной группе для приключения (одиночного или многопользовательского, с возможностью переключения).
Baldur’s Gate 3 также претендует сразу на 8 наград на The Game Awards 2023, в частности Игру года, Лучший нарратив и Лучшую режиссуру.
Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК, Mac.
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3. Spider-Man 2
Одна из самых ожидаемых игр года — Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games — это супергеройский экшн, развивающий темы предыдущих двух игр. Игроки могут контролировать как Питера Паркера, так и Майлза Моралеса.
Игра претендует на семь наград The Game Awards 2023, в том числе GOTY.
Доступно на PlayStation 5.
4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Двенадцатая игра серии The Legend of Zelda, которая продолжает Breath of the Wild 2017 года и претендует на звание игры года на The Game Awards 2023.
Игрок берет под контроль Линка, исследуя мир Гайрула в поисках Зельды, и пытается помешать Королю Демонов Ганнону уничтожить мир. Tears of the Kingdom расширяет аспект открытого мира, добавляя пещеры и небесные острова для исследования.
Доступно на Nintendo Switch.
5. Resident Evil 4 (Remake)
Capcom хорошо поработала со своими римейками Resident Evil, и RE4 является лучшим из всех, несмотря на то, что его направленный на действие геймплей избавляет от некоторых факторов страха в предыдущих играх.
История оригинальной игры сохранена: игроки берут под контроль американского агента Леона С. Кеннеди, борющегося за спасение дочери президента Эшли Грэм, избегая двойных угроз: культа Los Illuminados в Испании и таинственного вируса, известного как Las Plagas.
Еще одна потенциальная игра года на The Game Awards 2023.
Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Mac, iPad.
6. Dead Space (Remake)
Римейк культового хоррора на выживание от Motive Studio и EA возвращает игрока в роль инженера Исаака Кларка, который отправляется спасать планетарно-шахтерский корабль Ишимура, захваченный некроморфами, где среди экипажа есть и его девушка, доктор Николь Бреннан.
Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК.
7. Super Mario Bros. Wonder
2023-й стал успешным годом для отважного сантехника Марио, не только снявшегося в кинохите, но и претендующего на звание игры года в вариации Wonder.
Wonder — это первая игра о Марио с боковой прокруткой после ностальгической New Super Mario Bros. U 2012 года. Игроки могут выбрать Марио, Луиджи, принцессу Пич, принцессу Дейзи и других персонажей, чтобы исследовать Цветочное королевство и попытаться спасти его от Боузера.
Доступно на Nintendo Switch.
8. Star Wars Jedi: Survivor
Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn и EA начинается через пять лет после событий первой игры, когда рыцарь-джедай Кэл Кестис (Кэмерон Монахен) расстается со своими друзьями и выполняет миссии для Соу Герреры (Форест Витакер). Появляются новые враги, работающие на службе Империи, испытывая решительность Кестиса на пути джедаев.
В игре предлагают новые настройки для внешнего вида Кестиса, его силовых способностей и светового меча, а также новая функция быстрого путешествия.
Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК.
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9. Diablo IV
Культовая игра Blizzard Entertainment вернулась с большим количеством классов, оружием и демонами, которых нужно ликвидировать. Diablo IV очень похожа на предыдущие игры, где игроки могут выбрать и настроить несколько классов (друид, варвар, разбойник, колдун и некромант) и путешествуют между пятью регионами.
Как всегда, игрок собирает лучшее снаряжение и оружие, в то же время борясь со все более сильными врагами, наконец добравшись до главного антагониста Лилит.
Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК.
10. Dredge
Игра от инди-разработчика Black Salt Games из Новой Зеландии, которая в начале может показаться простым рыбацким приключением, предлагает тревожное погружение в лавкрафтианскую историю.
Игрок управляет Рыбаком, который на маленькой моторизованной лодке пересекает воды, окружающие группу островов, ловя разную рыбу и другие трофеи, которые впоследствии может продать в поселении или странствующим торговцам для улучшения лодки. И эти улучшения, безусловно, нужны, когда наступает ночь, а дневной улов превращается в морских чудовищ, появляются корабли-призраки и странные явления, усиленные галлюцинациями.
Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК.