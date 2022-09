Android 13 требует 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ накопителя данных – даже в версии Android Go

Android 13 вышел из фазы бета-тестирования и появился на смартфонах Pixel еще в августе. Многие пользователителефонов в развивающихся странах, как и их производители, будут озадачены обновленными требованиями операционной системы.

Google указывает, что пользователям Android Go (версии Android с низким энергопотреблением для смартфонов начального уровня) потребуется не менее 2 ГБ оперативной памяти, если они хотят перейти на Android 13. Это на 1 ГБ больше по сравнению с Android 11 и Android 12 (Go Edition). Версиям Android 8 — 10 требовалось всего 512 МБ.

Хотя это не упоминается в сообщении Google, Мишаал Рахман из Esper и эксперт по продуктам Google Джейсон Байтон пишут, что минимальные требования к накопителю данных также увеличились до 16 ГБ.

Small bit of news here: Google is upping the minimum hardware requirements that handheld devices must meet in order to be able to bundle GMS.

Now, all handheld devices launching with Android 13+ must have at least 2GB of RAM and 16GB of flash storage in order to preload GMS. https://t.co/fDppuhlfoW

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2022