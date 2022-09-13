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Android 13 требует 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ накопителя данных – даже в версии Android Go

Android 13 требует 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ накопителя данных – даже в версии Android Go

Android 13 вышел из фазы бета-тестирования и появился на смартфонах Pixel еще в августе. Многие пользователителефонов в развивающихся странах, как и их производители, будут озадачены обновленными требованиями операционной системы.

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Android 13

Google указывает, что пользователям Android Go (версии Android с низким энергопотреблением для смартфонов начального уровня) потребуется не менее 2 ГБ оперативной памяти, если они хотят перейти на Android 13. Это на 1 ГБ больше по сравнению с Android 11 и Android 12 (Go Edition). Версиям Android 8 — 10 требовалось всего 512 МБ.

Android 13

Хотя это не упоминается в сообщении Google, Мишаал Рахман из Esper и эксперт по продуктам Google Джейсон Байтон пишут, что минимальные требования к накопителю данных также увеличились до 16 ГБ.

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По сведениям Google, более 250 млн человек используют Android Go. Крупные производители, такие как Samsung, Oppo и Realme, выпускают множество устройств Android Go – разработчикам необходимо создавать приложения, которые хорошо работают на этих телефонах.

Android Go

Если Google решит расширить минимальные требования на всю экосистему Android, изменение коснется и стационарных устройств – телевизоров и телеприставок, которые не всегда обладают 16 ГБ памяти. Например, Chromecast с Google TV оснащен только 8 ГБ. По крайней мере, размещать файлы или обновлять ПО на новых устройствах с большей вместимостью накопителя пользователям станет проще.

Google анонсировала Android 12 Go — облегченной версией ОС уже пользуется 200 млн человек ежедневно

Источник: TechSpot


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