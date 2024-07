Apple Find My теперь и в кошельке: анонсирован ESR Geo Wallet по цене от $38

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Бренд технических аксессуаров ESR запустил на Kickstarter кампанию с целью выпуска кошелька Geo Wallet с поддержкой Find My.

Новый ESR Geo Wallet описывается как «первый в мире кошелек со встроенной функцией Find My». На самом деле это совсем не так, поскольку на рынке уже доступны несколько таких моделей. Тем не менее новый Geo Wallet имеет более традиционный карманный форм-фактор, который будет удобным для многих пользователей.

Кошелек имеет сертифицированный Apple модуль Find My, «который позволяет вам отслеживать его местонахождение в режиме реального времени через приложение Find My, независимо от того, подключен он к вашему телефону или нет. А встроенный динамик кошелька работает с Find My, чтобы издавать звук, когда кошелек находится поблизости, но вне поля зрения». Компоненты кошелька дополнительно поддерживают технологию блокировки RFID, которая «защищает ваши карты от несанкционированного сканирования». Зарядка батареи через магнитное крепление занимает 2 часа.

ESR Geo Wallet имеет толщину 15 мм, длину 115 мм и ширину 90 мм, что позволяет удобно разместить в нем карты и наличные. В нем достаточно места для 10 купюр, 9 карт и 15 монет. Также эти размеры позволяют легко поместить кошелек в карман, как любой другой. Обычно кошельки с Find My имеют большую толщину.

Цена ESR Geo Wallet на Kickstarter начинается с $38 для тех, кто одними из первых поддержат кампанию. Далее цена повысится до $55. Начало поставок запланировано на сентябрь этого года.

