Apple разрешила сотрудникам рассказывать о дискриминации и домогательстве на работе — компания пересмотрела условия NDA

Apple больше не будет запрещать своим сотрудникам говорить о проблемах домогательств и дискриминации на рабочем месте, пересмотрев свои соглашения о неразглашении (NDA).

В прошлом году компания не смогла внести предложенные изменения, а в марте 2022-го акционеры Apple все-таки проголосовали за одобрение независимой проверки.

В записке техногиганта указано, что «работники имеют право свободно говорить об условиях на своем рабочем месте, включая домогательства и дискриминацию». Также компания отмечает, что независимый рецензент обнаружил в NDA лишь положения, которые можно «истолковать как ограничение возможности человека говорить о таком поведении в некоторых случаях», и что Apple «обязалась не применять эти ограничения в будущем». Компания уже включает формулировку Калифорнийского закона «Silenced No More Act» в соглашения об увольнении для работников в США.

Постановление «Silenced No More Act» действует с 2022 года в Калифорнии и Вашингтоне и предоставляет право сотрудникам свободно разглашать любые факты дискриминации и нарушения прав. В частности, относительно незаконной практики найма, нарушения условий оплаты, режима работы. Все соглашения о неразглашении, включающие запрещенные положения, должны быть пересмотрены. В противном случае компания может получить штраф в 10 000$ США.

Использование Apple положений NDA для запрета говорить о дискриминации и домогательствах вызвало пристальное внимание при увольнении Шер Скарлетт — организатора #AppleToo и бывшего инженера Apple.

Некоторые бывшие и нынешние сотрудники компании объединились в группу и призвали коллег поделиться своими историями о дискриминации, домогательствах и преследованиях, с которыми они столкнулись в компании. В прошлом году команда под названием #AppleToo заявила, что собрала 500 таких историй. Истории связаны с сексуальными домогательствами, как со стороны руководства, так и клиентов, а также расовой дискриминацией и эйблизмом Эйблизм – это системная дискриминация людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью..

Как отмечается в статье Insider, Скарлетт утверждала, что Apple препятствовала ей подробно рассказывать о своем увольнении в рамках соглашения о неразглашении. Впоследствии женщина сказала, что уходит из компании добровольно, в отличие от других организаторов, уволенных из Apple после того, как они высказались.

Несколько месяцев спустя группа чиновников призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам расследовать, использует ли Apple свои NDA, чтобы заставить работников молчать.

We are thrilled to share that @Apple has released their report & is ending use of concealment clauses in employee contracts, both domestically & for international workers. Contract employees too! This is ground breaking shift for the tech industry.

— Nia Impact Capital (@NiaInvest) December 9, 2022