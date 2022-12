Apple заблокировала обновление Coinbase Wallet и заставляет использовать ее систему покупок для переводов NFT (которая взимает комиссию 30%)

В четверг Coinbase написала в Twitter, что Apple заблокировала последнее обновление их приложения Wallet, поскольку хотела, чтобы переводы NFT проходили через ее систему покупок с 30-процентной комиссией.

Согласно Coinbase, сделать это невозможно по нескольким причинам, одна из которых важна: система Apple не поддерживает оплату криптовалютой.

You might have noticed you can’t send NFTs on Coinbase Wallet iOS anymore. This is because Apple blocked our last app release until we disabled the feature. 🧵

— Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022