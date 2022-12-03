Apple заблокировала обновление Coinbase Wallet и заставляет использовать ее систему покупок для переводов NFT (которая взимает комиссию 30%)

В четверг Coinbase написала в Twitter, что Apple заблокировала последнее обновление их приложения Wallet, поскольку хотела, чтобы переводы NFT проходили через ее систему покупок с 30-процентной комиссией.

Согласно Coinbase, сделать это невозможно по нескольким причинам, одна из которых важна: система Apple не поддерживает оплату криптовалютой.

You might have noticed you can’t send NFTs on Coinbase Wallet iOS anymore. This is because Apple blocked our last app release until we disabled the feature. 🧵 — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Хотя на некоторых рынках NFT можно покупать цифровые токены за традиционную фиатную валюту (например, доллар США), комиссии, о которых говорит Coinbase, — это совсем другое дело. В таких блокчейнах, как Ethereum, использующих многие проекты NFT, любая транзакция будет взимать комиссию, которую будут оплачивать пользователи. Комиссии собираются в криптовалютах, например ETH. И когда вы захотите просто подарить кому-то NFT бесплатно, нужно будет уплатить процент.

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Важно, что ни одна часть комиссии не поступает ни Coinbase, ни лицу, получающему NFT. Размер комиссии также может изменяться в зависимости от ряда факторов, таких как цена криптовалюты или количество людей, пытающихся получить подтверждение транзакций. Другими словами, система покупок у Apple не настроена под это.

В октябре Apple обновила свои рекомендации по использованию App Store, в частности разрешив приложениям проводить криптовалютные платежи при определенных условиях:

криптобиржи смогут производить платежи только при наличии региональных лицензий;

финансовые операции должны производиться только через систему покупок Apple.

“Программы могут использовать покупки в программе для покупки и продажи услуг, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), таких как минтинг, листинг и передача. Приложения могут позволять пользователям просматривать собственные NFT и NFT коллекции, принадлежащие другим, при условии, что приложения не будут содержать кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действиям, которые направляют клиентов к механизмам покупки, кроме покупки в приложении”.

Формулировка, которую Apple применила здесь, охватит и обычные переводы — когда вы просто перемещаете NFT между своими кошельками или отправляете его в подарок.

Coinbase надеется, что это просто ошибка, и что она сможет исправить ситуацию с Apple, хотя эти разговоры могут быть несколько напряженными после того, как ее генеральный директор написал в Twitter, что App Store является монополией и некоторые решения Apple «абсурдны».

Good example of the kinds of discussions we have with Apple on a monthly basis, to deal with their app store monopoly. It’s gotten pretty absurd at times. https://t.co/g43JPDoYZX — Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 1, 2022

Похоже, Coinbase придется как-то обходить новые правила, если Apple действительно настроена получить комиссию за обычную передачу NFT, — сейчас они советуют пользователям скачать расширение Coinbase Wallet Chrome.

Ранее Spotify заявила, что App Store трижды отклонял их систему покупки аудиокниг из-за нарушения правил. Чтобы соответствовать требованиям, сервису пришлось скрывать цены на аудиокниги и продавать их вне основного приложения – с помощью электронной почты. Spotify мог бы продавать аудиокниги через внутреннюю систему покупок в App Store, но в таком случае пришлось бы платить 30% комиссию – это ставило бы продукты сервиса в невыгодное положение по сравнению с Apple Books.

Источник: The Verge