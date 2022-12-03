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Apple заблокировала обновление Coinbase Wallet и заставляет использовать ее систему покупок для переводов NFT (которая взимает комиссию 30%)

Apple заблокировала обновление Coinbase Wallet и заставляет использовать ее систему покупок для переводов NFT (которая взимает комиссию 30%)

В четверг Coinbase написала в Twitter, что Apple заблокировала последнее обновление их приложения Wallet, поскольку хотела, чтобы переводы NFT проходили через ее систему покупок с 30-процентной комиссией.

Согласно Coinbase, сделать это невозможно по нескольким причинам, одна из которых важна: система Apple не поддерживает оплату криптовалютой.

Хотя на некоторых рынках NFT можно покупать цифровые токены за традиционную фиатную валюту (например, доллар США), комиссии, о которых говорит Coinbase, — это совсем другое дело. В таких блокчейнах, как Ethereum, использующих многие проекты NFT, любая транзакция будет взимать комиссию, которую будут оплачивать пользователи. Комиссии собираются в криптовалютах, например ETH. И когда вы захотите просто подарить кому-то NFT бесплатно, нужно будет уплатить процент.

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Важно, что ни одна часть комиссии не поступает ни Coinbase, ни лицу, получающему NFT. Размер комиссии также может изменяться в зависимости от ряда факторов, таких как цена криптовалюты или количество людей, пытающихся получить подтверждение транзакций. Другими словами, система покупок у Apple не настроена под это.

В октябре Apple обновила свои рекомендации по использованию App Store, в частности разрешив приложениям проводить криптовалютные платежи при определенных условиях:

  • криптобиржи смогут производить платежи только при наличии региональных лицензий;
  • финансовые операции должны производиться только через систему покупок Apple.

Программы могут использовать покупки в программе для покупки и продажи услуг, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), таких как минтинг, листинг и передача. Приложения могут позволять пользователям просматривать собственные NFT и NFT коллекции, принадлежащие другим, при условии, что приложения не будут содержать кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действиям, которые направляют клиентов к механизмам покупки, кроме покупки в приложении”.

Формулировка, которую Apple применила здесь, охватит и обычные переводы — когда вы просто перемещаете NFT между своими кошельками или отправляете его в подарок.

Coinbase надеется, что это просто ошибка, и что она сможет исправить ситуацию с Apple, хотя эти разговоры могут быть несколько напряженными после того, как ее генеральный директор написал в Twitter, что App Store является монополией и некоторые решения Apple «абсурдны».

Похоже, Coinbase придется как-то обходить новые правила, если Apple действительно настроена получить комиссию за обычную передачу NFT, — сейчас они советуют пользователям скачать расширение Coinbase Wallet Chrome.

Ранее Spotify заявила, что App Store трижды отклонял их систему покупки аудиокниг из-за нарушения правил. Чтобы соответствовать требованиям, сервису пришлось скрывать цены на аудиокниги и продавать их вне основного приложения – с помощью электронной почты. Spotify мог бы продавать аудиокниги через внутреннюю систему покупок в App Store, но в таком случае пришлось бы платить 30% комиссию – это ставило бы продукты сервиса в невыгодное положение по сравнению с Apple Books.

Spotify обвинила Apple в “антиконкурентном поведении” — компания помешала сервису продавать аудиокниги в приложении

Источник: The Verge


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