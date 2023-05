Beepberry — карманный компьютер «‎для хакеров» с клавиатурой Blackberry, разработанный основателем Pebble

Beepberry предназначен для запуска мессенджера Beeper, но его легко можно взломать и адаптировать под другие цели.

Разработчик смарт-часов Pebble и сооснователь Beeper Эрик Миговски представил свою новую разработку – нестандартный карманный компьютер, сочетающий клавиатуру Raspberry Pi Zero W и экран SHARP 400 x 240 «Memory LCD».

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry — a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr

— Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2023