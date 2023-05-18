Beepberry — карманный компьютер «‎для хакеров» с клавиатурой Blackberry, разработанный основателем Pebble

Beepberry предназначен для запуска мессенджера Beeper, но его легко можно взломать и адаптировать под другие цели.

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Разработчик смарт-часов Pebble и сооснователь Beeper Эрик Миговски представил свою новую разработку – нестандартный карманный компьютер, сочетающий клавиатуру Raspberry Pi Zero W и экран SHARP 400 x 240 «Memory LCD».

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry — a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr — Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2023

В основном он предназначен для запуска Beeper – универсальной программы для обмена сообщениями, объединяющей многие службы: от WhatsApp до iMessage (с помощью взломанного iPhone) в одном месте. Однако Миговски также описывает устройство как «портативный компьютер для хакеров».

На YouTube приведено несколько примеров того, к какой работе можно адаптировать Beepberry – включая проверку погоды, игру в Ascii Star Wars, просмотр Reddit и запуск клиента Gomuks Matrix.

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В комплекте с устройством, которое обойдется в $79, идут крепежные болты и аккумулятор на 2000 мА·ч, порт USB-C, светодиод RGB, боковая кнопка, выключатель питания, а также интерфейс ввода-вывода общего назначения (GPIO). За $99 можно получить набор Beepberry с предварительно установленным Pi Zero W, или самостоятельно взять другой одноплатный компьютерный чип, такой как Radxa Zero или MQ-Pro.

К сожалению, устройству не хватает аппаратного обеспечения для подключения к мобильным данным. Программное обеспечение и микропрограмму для Beepberry можно скачать в интернете. Есть даже ПО для 3D-печати, с которого можно начать, и отдельное сообщество в Discord, посвященное этой теме.

Для оформления заказа необходимо заполнить форму программы раннего доступа – но пока в продажу поступило всего 50 устройств.

Источник: The Verge