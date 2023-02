Binance с 8 февраля останавливает переводы в долларах США

Binance вводит временное ограничение на депозиты и снятие средств в долларах США, которое вступит в силу уже 8 февраля 2023 года.

По словам компании, только «0,01% ежемесячных активных пользователей используют банковские переводы в долларах США». В настоящее время в Binance работают над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу службы.

Ограничение не распространится на Binance US — американское подразделение компании, регулируемое подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Таким образом, клиенты из США, переводящие деньги на или с банковских счетов в долларах, не пострадают.

Основная биржа Binance не обслуживает пользователей из США.

https://t.co/gM6e3xb9BX is not affected by this suspension. Unless you see an official message from https://t.co/gM6e3xb9BX, our customers will not be affected.

— Binance.US Customer Support (@BinanceUShelp) February 6, 2023