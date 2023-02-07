Binance с 8 февраля останавливает переводы в долларах США

Binance вводит временное ограничение на депозиты и снятие средств в долларах США, которое вступит в силу уже 8 февраля 2023 года.

“Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля. Пострадавших клиентов мы оповещаем напрямую”, — сказал CNBC представитель Binance.

По словам компании, только «0,01% ежемесячных активных пользователей используют банковские переводы в долларах США». В настоящее время в Binance работают над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу службы.

Ограничение не распространится на Binance US — американское подразделение компании, регулируемое подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Таким образом, клиенты из США, переводящие деньги на или с банковских счетов в долларах, не пострадают.

Основная биржа Binance не обслуживает пользователей из США.

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https://t.co/gM6e3xb9BX is not affected by this suspension. Unless you see an official message from https://t.co/gM6e3xb9BX, our customers will not be affected. — Binance.US Customer Support (@BinanceUShelp) February 6, 2023

Согласно данным Arkham Intelligence, после объявления об ограничении произошел резкий всплеск оттока средств из криптокошельков Binance — миллионы стейблкоинов, привязанных к доллару (такие, как Tether и USD Coin) «убежали» на биржи конкурентов или отдельные кошельки.

DefiLlama пишет, что чистый отток долларов с Binance за день составил более $172 миллионов. По данным Arkham, это «мизерная сумма денег» для компании, имеющей криптоактивы на $42,2 миллиарда.

«Оттоки всегда увеличиваются, когда цены начинают выравниваться после колебания рынка — то, что мы наблюдали на прошлой неделе [биткоин достиг наивысшего уровня с августа 2022 года], когда некоторые пользователи фиксировали прибыль», — говорят в Binance.

На токен Binance, BNB, новость почти не повлияла — он стабильно держался на уровне около $328.

В конце января Binance заявила, что ее американский партнер Signature Bank увеличил минимальную сумму транзакций в долларах США до $100 000, которая будет применяться ко всем клиентам криптобиржи.

В Binance заявили, что клиенты все еще могут использовать другие фиатные валюты или способы оплаты для покупки криптовалюты.

«Для небольшого количества пострадавших пользователей у нас будет новый партнер, о котором мы объявим в течение следующих нескольких недель», — сказал представитель Binance.

Источник: CNBC