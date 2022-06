Блокчейн Osmosis остановили на экстренное обслуживание из-за ошибки, которая, вероятно, привела к убыткам в $5 млн

8 июня в 05:57 по Киевскому времени была остановлена сеть блокчейна Osmosis. Ключевые разработчики были вынуждены прибегнуть к такой крайней мере после выявления эксплойта, который мог привести к утечке около $5 млн из пулов ликвидности.

Ошибку обнаружил один из членов сообщества и поделился информацией о ней в ветке Osmosis на Reddit. В дальнейшем модераторы удалили эту публикацию. Пользователь вложил средства в пул ликвидности, а затем сразу вывел их. При этом сумма снятия оказалась на 50% больше размера депозита. Команда разработчиков остановила сеть через 12 минут после раскрытия информации об ошибке.

The exploit was very simply executed :- 1. Add liquidity to a pool 2. Remove liquidity from the pool allowing 50% extra. No bonding needed. 3. Rinse and repeat pic.twitter.com/FHgNgA3ntK

Позже команда Osmosis написала в сервисе микроблогов Twitter, что пулы ликвидности не были «полностью истощены». Разработчики оперативно занялись исправлением ошибки, оценкой величины убытков и работами по восстановлению работоспособности сети. По предварительным оценкам, размер убытков оценивается примерно в $5 млн. Более подробными сведениями разработчики поделятся позже.

Liquidity pools were NOT "completely drained".

Devs are fixing the bug, scoping the size of losses (likely in the range of ~$5M), and working on recovery.

More info to come. https://t.co/WOu7MMgSUM

