Blue Origin подтвердила, что 90-летний Уильям Шетнер (капитан Кирк из Star Trek) отправится в космос на корабле New Shepard NS-18
Компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила оставшихся двух участников экипажа следующего суборбитального полета New Shepard, подтвердив участие в миссии канадского актера Уильям Шетнер, известного по роли капитана Кирка в Star Trek. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
Об участии Шетнера первым сообщил таблоид TMZ в конце сентября. Речь о NS-18 — второй туристической миссии New Shepard, которая запланирована на 12 октября. Вместе с Уильямом Шетнером в космос слетают еще трое туристов: Крис Бошайзен (сооснователь Planet Labs), Глен де Врье (сооснователь Medidata) и вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс (Audrey Powers).
Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8
— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021
В июле Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов и планирует провести еще две туристические миссии до конца 2021 года.
Подготовка к NS-18 проходит на фоне продолжающихся скандалов вокруг Blue Origin — компания Джеффа Безоса пытается через суд оспорить победу SpaceX в конкурсе NASA по созданию лунного посадочного модуля. Кроме того, буквально на днях сотрудники Blue Origin обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.
- Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил первый в своей истории суборбитальный полет с пассажирами на борту в июле 2021 года — в рамках 10-минутного полета к 100-км границе слетали основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и 18-летний студент Оливер Дэемен (сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).