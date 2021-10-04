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Компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила оставшихся двух участников экипажа следующего суборбитального полета New Shepard, подтвердив участие в миссии канадского актера Уильям Шетнер, известного по роли капитана Кирка в Star Trek. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Об участии Шетнера первым сообщил таблоид TMZ в конце сентября. Речь о NS-18 — второй туристической миссии New Shepard, которая запланирована на 12 октября. Вместе с Уильямом Шетнером в космос слетают еще трое туристов: Крис Бошайзен (сооснователь Planet Labs), Глен де Врье (сооснователь Medidata) и вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс (Audrey Powers).

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 — Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

В июле Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов и планирует провести еще две туристические миссии до конца 2021 года.

Подготовка к NS-18 проходит на фоне продолжающихся скандалов вокруг Blue Origin — компания Джеффа Безоса пытается через суд оспорить победу SpaceX в конкурсе NASA по созданию лунного посадочного модуля. Кроме того, буквально на днях сотрудники Blue Origin обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.