Компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила оставшихся двух участников экипажа следующего суборбитального полета New Shepard, подтвердив участие в миссии канадского актера Уильям Шетнер, известного по роли капитана Кирка в Star Trek. Если все пойдет по плану, то Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Об участии Шетнера первым сообщил таблоид TMZ в конце сентября. Речь о NS-18 — второй туристической миссии New Shepard, которая запланирована на 12 октября. Вместе с Уильямом Шетнером в космос слетают еще трое туристов: Крис Бошайзен (сооснователь Planet Labs), Глен де Врье (сооснователь Medidata) и вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс (Audrey Powers).

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8

— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021