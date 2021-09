На этой неделе в противостоянии двух богатейших людей планеты, которое становится все увлекательнее, случился новый виток.

Если вы все пропустили, вот кратчайший пересказ конфликта:

Blue Origin вместе с Dynetics претендовали на контракт с NASA по созданию лунного посадочного модуля, но проиграли компании SpaceX — NASA выбрало корабль Starship для первой высадки человека на Луну в XXI веке. Но Джефф Безос не смог смириться с поражением, и ударился в сутяжничество, лоббизм и разного рода сомнительным антиконкурентным практикам. Попытки договориться с NASA об участии посадочного модуля Blue Origin в лунном проекте «Артемида» в обмен на скидку в $2 млрд и оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) ни к чему не привели, не считая несметное количество шуток и мемов. И Blue Origin, не гнушаясь грязных приемов ради достижения собственных целей, обратилась с иском против NASA в Федеральный претензионный суд (COFC). На время рассмотрения иска работы по созданию лунной версии Starship были приостановлены — решение должны вынести до 1 ноября. Одновременно Безос открыл «второй фронт» в нарастающем противостоянии со SpaceX, нацелившись на систему глобального интернета Starlink — Amazon обратилась к FCC с очередным протестом касательно выданного регулятором разрешения на запуск второго поколения спутников Starlink.

В своем выступлении на Code 2021 Илон Маск в очередной раз публичном раскритиковал Джеффа Безоса и принадлежащие ему компании за использование правовых средств для сдерживания развития SpaceX, заявив, что «исками путь к Луне не проложить». Реакция Джеффа Безоса не заставила себя долго ждать. Что показательно, тот ответил на критику Илона Маска не прямо, а через свои компании.

Спустя несколько часов после того, как Маск произнес эти слова, Amazon по собственной инициативе разослала СМИ 13-страничный документ (PDF) с длинным списком судебных исков, правительственных петиций и других юридических действий, предпринятых SpaceX.

Всего в списке задокументировано 39 действий, разделенных на три категории: судебные иски, протесты в Счетную палату правительства и жалобы, поданные в FCC. Amazon описал каждый случай, в результате чего таблица увеличилась до 13 страниц. Что примечательно, некоторые иски в этом списке датируются 2004 годом, когда SpaceX только начинала пробивать себе дорогу на рынок космических запусков.

Одновременно Blue Origin выступила в поддержку позиции Amazon.

Илон Маск практически моментально среагировал на совместное заявление Amazon и Blue Origin и прокомментировал его коротким сообщением в твиттере:

SpaceX has sued to be *allowed* to compete, BO is suing to stop competition

