BMW и Daimler договорились о совместной разработке автономных автомобилей и объединили свои мобильные сервисы под единым брендом Now (Reach, Charge, Free, Park, Share)

Крупнейшие немецкие автопроизводители Daimler AG и BMW Group за последнюю неделю подписали сразу два крупных соглашения. В первом речь идет о совместной разработке технологий для беспилотных автомобилей, а во втором — об объединении в единую сеть существующих сервисов каршеринга, зарядки электромобилей, парковки и т.д.

В рамках первого соглашения специалисты Daimler и BMW собираются разработать полноценный автопилот третьего и четвертого уровня (SAE Level 3/4) для самостоятельного передвижения по скоростным магистралям, парковки и других систем помощи водителю. Сотрудничество в данной области рассчитано на длительный период, поставленных результатов партнеры намерены достичь к середине 2020 годов.

Представители немецких компаний подчеркнули, что открыты к партнерству с другими компаниями из сегментов высоких технологий и автопроизводства, которые смогут ускорить развитие будущей платформы.

Второе соглашение, которое было подписано неделей раньше, подразумевает объединение уже существующих мобильных сервисов Daimler и BMW под едиными брендами NOW. Партнеры намерены инвестировать в развитие этих сервисов более 1 млрд евро, при этом в рамках сотрудничества будет создано пять новых совместных сервисов: REACH NOW, CHARGE NOW, FREE NOW, PARK NOW и SHARE NOW.

Сервис REACH NOW предложит пользователям несколько вариантов перемещения из пункта A в пункт Б, позволяя пользователям бронировать и напрямую оплачивать общественный транспорт и другие варианты перемещения, например, каршеринг, ride-hailing сервис или прокат велосипедов. Суммарная аудитория пользователей данной мультимодальной платформы оценивается в 6,7 млн пользователей.

Сервис CHARGE NOW позволит легко найти и воспользоваться станциями зарядки для электромобилей, а также оплатить их услуги. Управлять сетью из более чем 100 тыс. пунктов подзарядки в 25 странах от 250 операторов будет компания Digital Charging Solutions GmbH (DCS).

В свою очередь PARK NOW упрощает процесс парковки, позволяя резервировать парковочные места, отслеживать время парковки, предоставлять льготный безбилетный въезд на общедоступные паркинги и возможность безналичной оплаты стоимости парковки. В Европе и Северной Америке данный сервис используют более 30 миллионов клиентов из более чем 1100 городов.

FREE NOW является одним из крупнейших ride-hailing сервисов Европы и Латинской Америки и уже обслуживает более 21 миллиона клиентов и свыше 250 000 водителей. Он предлагает разнообразные сервисы для поездок, включая услуги такси, частных водителей на арендованных автомобилях и аренду электронных скутеров.

Платформа SHARE NOW позволяет клиентам с помощью смартфона арендовать автомобили и оплачивать услуги каршеринга. В настоящее время автопарком, насчитывающим 20 000 автомобилей, пользуются более 4 млн клиентов в 31 городе во всем мире. После объединения компаний охват рынка будет расширен, а парк транспортных средств — дополнен новыми моделями.

