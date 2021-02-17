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Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их

Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их

Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их


Корпорация Microsoft разрабатывает новое решение для надоедливых запросов «хотите ли вы разрешить уведомления с этого сайта». Компания намерена собирать данные о том, какие из таких запросов люди блокируют, а какие разрешают. Microsoft называет эту функцию «адаптивными запросами на уведомления». Как ожидается, после получения положительных отзывов от тестировщиков эта функция появится в версии браузера Edge 88.

Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их

Например, если сайт показывает запросы на демонстрацию уведомлений, который обычно игнорируется и закрывается посетителями, Microsoft собирает эти данные и в будущем перестанет показывать новым пользователям эти запросы. Таким образом, если достаточно количество людей выберет вариант блокировки уведомлений, Edge прекратит их вообще отображать.

Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их

В предыдущих версиях браузер по умолчанию делал запросы на показ уведомлений «тихими». Иными словами, они автоматически блокировались и отображались в виде значка колокольчика в адресной строке. Пользователи могли кликнуть по такому значку и отобразить запрос. Но это привело к тому, что пользователи вообще перестали реагировать на запросы и включать уведомления, даже на тех сайтах, где многие пользователи раньше их включали. Потому с новым решением компания пытается найти золотую середину. Вместе с тем, для тех, кто вообще не любит подобные запросы, в настройках будет доступна возможность и далее использовать «тихие» запросы.

Источник: The Verge

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