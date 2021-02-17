Браузер Microsoft Edge прекратит показывать запросы на демонстрацию уведомлений, если пользователи часто закрывают их





Корпорация Microsoft разрабатывает новое решение для надоедливых запросов «хотите ли вы разрешить уведомления с этого сайта». Компания намерена собирать данные о том, какие из таких запросов люди блокируют, а какие разрешают. Microsoft называет эту функцию «адаптивными запросами на уведомления». Как ожидается, после получения положительных отзывов от тестировщиков эта функция появится в версии браузера Edge 88.

Например, если сайт показывает запросы на демонстрацию уведомлений, который обычно игнорируется и закрывается посетителями, Microsoft собирает эти данные и в будущем перестанет показывать новым пользователям эти запросы. Таким образом, если достаточно количество людей выберет вариант блокировки уведомлений, Edge прекратит их вообще отображать.

В предыдущих версиях браузер по умолчанию делал запросы на показ уведомлений «тихими». Иными словами, они автоматически блокировались и отображались в виде значка колокольчика в адресной строке. Пользователи могли кликнуть по такому значку и отобразить запрос. Но это привело к тому, что пользователи вообще перестали реагировать на запросы и включать уведомления, даже на тех сайтах, где многие пользователи раньше их включали. Потому с новым решением компания пытается найти золотую середину. Вместе с тем, для тех, кто вообще не любит подобные запросы, в настройках будет доступна возможность и далее использовать «тихие» запросы.

Источник: The Verge