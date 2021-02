Chrome для iOS позволит ограничить доступ к вкладкам инкогнито с помощью Face ID

Компания Google тестирует новую функцию приватности в браузере Chrome для платформы iOS. Она позволит ограничивать доступ к вкладкам в режиме инкогнито с помощью функции Face ID.

В примечании к обновлению последней бета-версии Chrome 89 для iOS говорится, что «когда вы возвращаетесь к приложению Chrome, ваши вкладки инкогнито будут размыты до тех пор, пока вы не подтвердите, что это действительно вы». Активировать новую функцию можно в настройках браузера Chrome в разделе приватности. Однако следует отметить, что она находится на раннем этапе тестирования, так как даже не все бета-тестеры получили доступ к ней.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6

— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021