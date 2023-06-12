Clockwork Revolution обвинили в копировании игры BioShock Infinite, вышедшей 10 лет назад

Автор трейлеров BioShock Infinite поделился своими мыслями о Clockwork Revolution – ролевой игре в стиле стимпанк, которая была анонсирована вчера на Xbox Games Showcase.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Досягайте більшої ефективності та прибутковості для вашого бізнеса за допомогою цього курса! Дізнатись про курс

Во время анонса Clockwork Revolution у зрителей возникли ассоциации с BioShock Infinite благодаря схожести сеттинга, сражений, персонажей, дизайна врагов.

The Daisy Fitzroy character replete with scarf really cracked me up. pic.twitter.com/t9LNxEMNQa — Butmac (@Butmac) June 11, 2023

Пользователь Twitter с ником Butmac заявляет, что он работал над созданием трейлеров BioShock Infinite, вышедшей в 2013 году. При этом он отмечает чрезмерное сходство новой Clockwork Revolution с 10-летней BioShock Infinite и в качестве доказательства своих слов приводит различные скриншоты из обеих игр.

Курс PR-менеджмент для тих, хто вже все вміє. Директорка з корпоративних комунікацій Kyivstar поділиться досвідом і секретами успіху . Хочу на курс

«Я никогда не видел, чтобы игра брала у другой игры так прямо, как Clockwork Revolution взяла у Bioshock Infinite. Я имею в виду, это было заимствование на уровне нарушения прав интеллектуальной собственности», — написал Butmac.

Источник: eurogamer