Новости Игры 12.06.2023 в 19:13

Clockwork Revolution обвинили в копировании игры BioShock Infinite, вышедшей 10 лет назад

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Автор трейлеров BioShock Infinite поделился своими мыслями о Clockwork Revolution – ролевой игре в стиле стимпанк, которая была анонсирована вчера на Xbox Games Showcase.

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Во время анонса Clockwork Revolution у зрителей возникли ассоциации с BioShock Infinite благодаря схожести сеттинга, сражений, персонажей, дизайна врагов.

Пользователь Twitter с ником Butmac заявляет, что он работал над созданием трейлеров BioShock Infinite, вышедшей в 2013 году. При этом он отмечает чрезмерное сходство новой Clockwork Revolution с 10-летней BioShock Infinite и в качестве доказательства своих слов приводит различные скриншоты из обеих игр.

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«Я никогда не видел, чтобы игра брала у другой игры так прямо, как Clockwork Revolution взяла у Bioshock Infinite. Я имею в виду, это было заимствование на уровне нарушения прав интеллектуальной собственности», — написал Butmac.

Источник: eurogamer


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