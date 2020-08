Crew Dragon с астронавтами успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю

В ночь на 2 августа, как и планировалось, Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после двухмесячной миссии успешно отстыковался от МКС и сейчас направляется на Землю. За подготовкой к заключительной части миссии SpaceX Demo-2 и непосредственно самой автоматической отстыковкой можно было наблюдать в трансляциях NASA и SpaceX.

SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. Корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 стартовал на ракете Falcon 9 30 мая и после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Всего Crew Dragon провел у МКС два месяца.

Отстыковка корабля от МКС состоялась сегодня в 02:37 по киевскому времени.

После выполнения четырех прожигов Crew Dragon отделился от станции и направился на траекторию, которая благополучно вернет корабль с автронавтами и грузом на Землю. Собственно, в 08:48 по киевскому времени пока астронавты отдыхают корабль в автоматическом режиме выполнил 6-минутный прожиг, в результате которого вышел на орбитальную траекторию к запланированному месту посадки в Пенсаколе, заливе на побережье Мексиканского залива.

Напомним, для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота.

В 14:25 по киевскому времени начнется прямая трансляция фазы приводнения (окно трансляции ниже). После торможения корабль войдет в атмосферу, выпустит парашюты и приводнится в Пенсаколе, после чего судно и экипаж подберет специальное спасательное судно Go Navigator. Приводниться корабль должен в 21:42 по Киеву, точное место посадки будет зависеть от погодных условий в зоне приводнения.

Следующий полет, USCV-1 (US Crew Vehicle-1) или же просто Crew-1, запланирован на сентябрь-ноябрь 2020 г. В него отправится Crew Dragon с серийным номером C207 в четырехместной конфигурации с четырьмя астронавтами на борту. Буквально на днях NASA объявило состав следующей экспедиции.

