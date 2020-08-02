Crew Dragon с астронавтами успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю
В ночь на 2 августа, как и планировалось, Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после двухмесячной миссии успешно отстыковался от МКС и сейчас направляется на Землю. За подготовкой к заключительной части миссии SpaceX Demo-2 и непосредственно самой автоматической отстыковкой можно было наблюдать в трансляциях NASA и SpaceX.
SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. Корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 стартовал на ракете Falcon 9 30 мая и после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Всего Crew Dragon провел у МКС два месяца.
Отстыковка корабля от МКС состоялась сегодня в 02:37 по киевскому времени.
Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8
— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020
После выполнения четырех прожигов Crew Dragon отделился от станции и направился на траекторию, которая благополучно вернет корабль с автронавтами и грузом на Землю. Собственно, в 08:48 по киевскому времени пока астронавты отдыхают корабль в автоматическом режиме выполнил 6-минутный прожиг, в результате которого вышел на орбитальную траекторию к запланированному месту посадки в Пенсаколе, заливе на побережье Мексиканского залива.
Напомним, для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота.
В 14:25 по киевскому времени начнется прямая трансляция фазы приводнения (окно трансляции ниже). После торможения корабль войдет в атмосферу, выпустит парашюты и приводнится в Пенсаколе, после чего судно и экипаж подберет специальное спасательное судно Go Navigator. Приводниться корабль должен в 21:42 по Киеву, точное место посадки будет зависеть от погодных условий в зоне приводнения.
Следующий полет, USCV-1 (US Crew Vehicle-1) или же просто Crew-1, запланирован на сентябрь-ноябрь 2020 г. В него отправится Crew Dragon с серийным номером C207 в четырехместной конфигурации с четырьмя астронавтами на борту. Буквально на днях NASA объявило состав следующей экспедиции.
Astronauts will continue to launch to space from U.S. soil!
Today, we named crew members to @SpaceX's 2nd operational Crew Dragon flight:
🚀 Megan McArthur of @NASA_Astronauts
🚀 @astro_kimbrough
🚀 @Aki_Hoshide of @JAXA_en
🚀 @Thom_astro of @ESA
Info: https://t.co/DsBanB0l0o pic.twitter.com/sVOd77ERoj
— NASA (@NASA) July 28, 2020
Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
- Crew Dragon был создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз». На Crew Dragon за одно место NASA будет платить $55 млн (с возможностью дальнейшего снижения цены за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета.
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- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
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- Ранее NASA выбрало SpaceX для доставки грузов на эту станцию с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.
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- Одновременно SpaceX работает над проектом Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Буквально на днях прототип Starship SN5 прошел огневые испытания и готовится совершить первый подскок на 150 метров (возможно, это произойдет уже сегодня).