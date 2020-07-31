Прототип Starship SN5 прошел огневые испытания и готовится совершить первый подскок на 150 метров
Очередной прототип Starship под индексом SN5 успешно прошел первые статические огневые испытания и готов перейти в стадию полноценных летных испытаний — в ближайшее время он должен совершить первый подскок на 150 метров. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.
Super Heavy и Starship — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. В будущем SpaceX планирует использовать Super Heavy и Starship для отправки грузов и людей на Луну и Марс.
— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2020
Испытания прошли в ночь на 31 июля на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight.
По аналогичной схеме SpaceX предварительно отрабатывала все технологии на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») в прошлом году — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.
В начале мая предыдущий прототип SN4 прошел огневые испытания, но в итоге взорвался на вторых испытаний в конце того же месяца из-за утечки топлива. К слову, он выдержал целых 13 различных тестов. Мы подробно рассказывали о причинах аварии в предыдущей заметке. Если вкратце, учитывая специфику Starship (ничего подобного никто не создавал) SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу агрессивного подхода быстрого прототипирования, где вероятность аварии очень высока, о чем мы уже говорили неоднократно в предыдущих материалах. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов.
Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. Также изначально Маск говорил, что орбитальный тестовый запуск должен произойти к апрелю 2020 года и есть неплохие шансы на запуск к концу года. Само собой, все будет зависеть от грядущих испытаний с подскоком на 150 м.
SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
SpaceX готовится стать третьей самой дорогостоящей непубличной компанией в мире
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос.
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- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю.
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- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
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- После примерно 10 тестовых орбитальных запусков SpaceX рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей.
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- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.