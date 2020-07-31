Прототип Starship SN5 прошел огневые испытания и готовится совершить первый подскок на 150 метров





Очередной прототип Starship под индексом SN5 успешно прошел первые статические огневые испытания и готов перейти в стадию полноценных летных испытаний — в ближайшее время он должен совершить первый подскок на 150 метров. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.

Super Heavy и Starship — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. В будущем SpaceX планирует использовать Super Heavy и Starship для отправки грузов и людей на Луну и Марс.

Испытания прошли в ночь на 31 июля на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале NASASpaceflight.

По аналогичной схеме SpaceX предварительно отрабатывала все технологии на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») в прошлом году — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

В начале мая предыдущий прототип SN4 прошел огневые испытания, но в итоге взорвался на вторых испытаний в конце того же месяца из-за утечки топлива. К слову, он выдержал целых 13 различных тестов. Мы подробно рассказывали о причинах аварии в предыдущей заметке. Если вкратце, учитывая специфику Starship (ничего подобного никто не создавал) SpaceX вынуждена была отказаться от традиционного подхода конструкторских работ в пользу агрессивного подхода быстрого прототипирования, где вероятность аварии очень высока, о чем мы уже говорили неоднократно в предыдущих материалах. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. Также изначально Маск говорил, что орбитальный тестовый запуск должен произойти к апрелю 2020 года и есть неплохие шансы на запуск к концу года. Само собой, все будет зависеть от грядущих испытаний с подскоком на 150 м.

SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.