Dead Island 2 наконец-то ушла в печать — игра, которую анонсировали еще в 2014 году, выйдет даже на неделю раньше

После множества задержек и переносов разработчики Dead Island 2 снова изменили дату выхода игры. Но в этот раз вместо традиционной задержки релиз игры запланирован на одну неделю раньше. Вместо того чтобы выпустить игру 28 апреля, как планировалось ранее, теперь Dead Island 2 выйдет 21 апреля.

Благодаря переносу даты релиза теперь Dead Island 2 не выйдет в тот же день, что и Star Wars Jedi: Survivor. Обе игры должны были выйти на консолях и ПК в один и тот же день после того, как в конце прошлого месяца Electronic Arts отложила выпуск новой игры от Respawn. Deep Silver не упомянула об этом, но после длительной и проблематичной разработки последнее, чего она хочет — это чтобы Dead Island 2 напрямую конкурировала с новой игрой Star Wars.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it’s coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS

— Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023