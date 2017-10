DeepMind сформировало специальную группу для изучения морали и этики искусственного интеллекта

Компания DeepMind, которая принадлежит Google, достаточно известна своими разработками в области искусственного интеллекта. В частности, именно эти ребята разработали программу AlphaGo, которая смогла обыграть человечество в го. И вот сейчас DeepMind решило всерьез озаботиться сложной этической стороной искусственного интеллекта. Для этого подразделение Google создаст специальную группу DeepMind Ethics & Society (DMES), которая займется изучением вопросов морали и этики, связанных с наступлением эры роботов.

Вместе с внешними независимыми консультантами из академических кругов и благотворительного сектора команда стремится помочь инженерам применить этику на практике, а также обеспечить обществу возможность предвидеть и принимать предупреждающие действия в отношении ИИ, чтобы он работал только на благо и в интересах человечества.

В течение последних 18 месяцев эта группа из восьми специалистов работала над поставленными задачами вместе с шесть внешними исследователями. Ожидается, что в следующем году численность этого подразделения увеличится до 25 человек. Команда сфокусируется на шести ключевых направлениях: конфиденциальность, прозрачность и справедливость, экономические последствия, регулирование и подотчетность, управление рисками ИИ; мораль и ценности ИИ, а также методы решения ИИ глобальных проблем.

Отметим, что это уже не первая подобная инициатива Google в области ИИ, посвященная именно этическим аспектам. Существует еще сверхсекретный совет по этике ИИ AI Ethics Board, независимая группа экспертов (Independent Review Panel) DeepMind Health, а также организация Partnership on AI (полное название – Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society), в которую помимо Google входят Facebook, Microsoft, IBM и Amazon.

Но создание DMES отчетливо показывает, что ИИ сейчас явно является приоритетным для Google направлением, это было видно и на недавней презентации. Поисковый гигант стремится решить все спорные вопросы.

Остается добавить, что Google не одинока в этом: в июле организация IEEE выступила с предложением стандартизировать этические аспекты ИИ и самоуправляемых автомобилей.

Источник: DeepMind