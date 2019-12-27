«Діджиталізація» — слово 2019 року в Україні за версією онлайн-словника «Мислово»
Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» вибрав словом 2019 року «діджиталізація». І, в цілому, враховуючи скільки разів цей неологізм зустрічався в офіційних пресс-матеріалах та виступах різних можновладців, важко не погодитись з таким вибором онлайн-словника.
Що цікаво, світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії. Нагадаємо, у британських Оксфордського словника і словника Колінса головні слова 2019 року пов’язані саме з проблемою зміни клімату — «climate emergency» («надзвичайна кліматична ситуація») та «climate strike» («кліматичний страйк») відповідно.
Повертаючись до «діджиталізації», термін з великим відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% у порівнянні з минулим роком. Неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією англійського digitalization та, згідно з визначенням словника, означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну «цифрова трансформація» та є проявом глобальної цифрової революції.
Само собою, гучна та амбітна державна ініціатива «Держава в смартфоні» про яку, зокрема, і ми писали немало та будучи ледве не головним проявом той самої діджиталізації, також став важливим виразом року, що минає. І хоча цього року перемогло неполітичне слово, усі інші претенденти пов’язані з політичними подіями. До шортлісту претендентів, зокрема, також увійшли:
- Зе — скорочення прізвища Володимира Зеленського, який феєрично виграв вибори президента України-2019. Також часто вживається як частина складних слів, з ним пов’язаних: зе-команда, зе-президент, зе-кандидат і т.п.
- монобільшість — цього року вперше в історії українського парламентаризму більшість у Верховній Раді була сформована однією партією
- турборежим — термін, яким характеризують перші місяці роботи Верховної Ради України IX скликання
- розведення — бажання президента Зеленського розвести війська на Донбасі викликало широку дискусію в українському суспільстві
- червоні лінії — термін активізувався в українському публічному дискурсі у зв’язку з перемогою Володимира Зеленського та занепокоєнням громадянського суспільства його рішеннями
- полонені — у зв’язку з поверненням з Росії українських полонених та переговорами щодо нового обміну.
Джерело: «Мислово»
- Словник “Мислово” створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.
- «Мислово» обирає слово року всьоме, а основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки: «томос» (2018), «безвіз» (2017), «корупція» (2016), «блокада» (2015), «кіборги» (2014) і «Євромайдан» (2013).