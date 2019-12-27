«Діджиталізація» — слово 2019 року в Україні за версією онлайн-словника «Мислово»





Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» вибрав словом 2019 року «діджиталізація». І, в цілому, враховуючи скільки разів цей неологізм зустрічався в офіційних пресс-матеріалах та виступах різних можновладців, важко не погодитись з таким вибором онлайн-словника.

Що цікаво, світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії. Нагадаємо, у британських Оксфордського словника і словника Колінса головні слова 2019 року пов’язані саме з проблемою зміни клімату — «climate emergency» («надзвичайна кліматична ситуація») та «climate strike» («кліматичний страйк») відповідно.

Повертаючись до «діджиталізації», термін з великим відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% у порівнянні з минулим роком. Неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією англійського digitalization та, згідно з визначенням словника, означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну «цифрова трансформація» та є проявом глобальної цифрової революції.

Само собою, гучна та амбітна державна ініціатива «Держава в смартфоні» про яку, зокрема, і ми писали немало та будучи ледве не головним проявом той самої діджиталізації, також став важливим виразом року, що минає. І хоча цього року перемогло неполітичне слово, усі інші претенденти пов’язані з політичними подіями. До шортлісту претендентів, зокрема, також увійшли:

Зе — скорочення прізвища Володимира Зеленського, який феєрично виграв вибори президента України-2019. Також часто вживається як частина складних слів, з ним пов’язаних: зе-команда , зе-президент , зе-кандидат і т.п.

, , і т.п. монобільшість — цього року вперше в історії українського парламентаризму більшість у Верховній Раді була сформована однією партією

турборежим — термін, яким характеризують перші місяці роботи Верховної Ради України IX скликання

розведення — бажання президента Зеленського розвести війська на Донбасі викликало широку дискусію в українському суспільстві

червоні лінії — термін активізувався в українському публічному дискурсі у зв’язку з перемогою Володимира Зеленського та занепокоєнням громадянського суспільства його рішеннями

полонені — у зв’язку з поверненням з Росії українських полонених та переговорами щодо нового обміну.

Джерело: «Мислово»