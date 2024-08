Дорожные камеры в Курске штрафуют водителей, убегающих от украинских FPV, за превышение скорости

Дорожные камеры автофиксации до сих пор добросовестно работают в Курске, фиксируя нарушения россиян, которые «добавляют газа», убегая от украинских FPV.

Об этом в Twitter написал американский военный аналитик Роб Ли, ссылаясь в частности на жалобы некоторых россиян в Telegram.

Одного российского «активиста» оштрафовали на 9 тысяч рублей, когда он пытался преодолеть трассу, которая находится под прицелом украинских FPV, в то время как другой пытался сэкономить, закрыв свои номерные знаки, но в конце концов представители ГАИ его остановили и заставили снять наклейку

От штрафов тем временем избавиться не так просто, поскольку их придется оспаривать в суде.

Traffic cameras are still operating in Kursk, and people are receiving speeding fines when trying to outrun FPVs. Some have resorted to covering their license plates but the traffic police force them to remove them. https://t.co/a39mosxzzM pic.twitter.com/8Bt1vcm8dX

— Rob Lee (@RALee85) August 27, 2024