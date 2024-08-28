Новости WTF 28.08.2024 в 22:56 comment views icon

Дорожные камеры в Курске штрафуют водителей, убегающих от украинских FPV, за превышение скорости

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Дорожные камеры автофиксации до сих пор добросовестно работают в Курске, фиксируя нарушения россиян, которые «добавляют газа», убегая от украинских FPV.

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Об этом в Twitter написал американский военный аналитик Роб Ли, ссылаясь в частности на жалобы некоторых россиян в Telegram.

«В Курске все еще работают камеры дорожного движения, и люди получают штрафы за превышение скорости, пытаясь убежать от FPV».

Одного российского «активиста» оштрафовали на 9 тысяч рублей, когда он пытался преодолеть трассу, которая находится под прицелом украинских FPV, в то время как другой пытался сэкономить, закрыв свои номерные знаки, но в конце концов представители ГАИ его остановили и заставили снять наклейку

«Парня из народной милиции города Курчатова посадили на 15 суток ареста из-за заклеенного номерного знака», — пожаловался другой россиянин (продублировано на английском в аккаунте @wartranslated).

От штрафов тем временем избавиться не так просто, поскольку их придется оспаривать в суде.

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Источник: Ars Technica

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