Дженнифер Лопес впервые за 10 лет выпускает студийный альбом — и собственный фильм «This is Me…Now» для Amazon

Релиз альбома «This is Me…Now» запланирован на 16 февраля 2024 года — в тот же день на Amazon Prime Video выйдет одноименный фильм Лопес, «вдохновленный музыкой».

Первый за 10 лет студийный альбом Дженнифер Лопес отмечает годовщину ее предыдущего альбома «This is Me…Then», который певица выпустила 20 лет назад и посвятила своему партнеру Бену Аффлеку (с тех пор пара расставалась и сходилась, в конце концов поженившись в 2022 году).

Новый альбом написан и спродюсирован 54-летней певицей и Роже Чаедом с участием продюсера Анхеля Лопеса, Джеффа «Gitty» Гительмана, HitBoy, Tay Keith и INK, и объединит R&B, поп и хип-хоп с вокалом Лопес.

Фильм к альбому с одноименным названием «This is Me…Now», который был приобретен Amazon MGM Studios и станет доступен во всем мире на Prime Video в более чем 240 странах и территориях, описывается как «интимное, рефлексивное, смешное, фантастическое и сексуальное переосмысление публично известной любовной жизни Лопес».

«Вместе с режиссером Дэйвом Майерсом Лопес создает увлекательный кинематографический опыт, который переосмысливает жанр: экстравагантный визуальный и звуковой праздник с поразительной хореографией, камео звезд, костюмами, декорациями и визуальными эффектами, достойными блокбастеров. Несмотря на удивительное яркое зрелище, фильм в конечном счете является искренней одой пути самоисцеления Джей Ло и вечной веры в сказочный конец. Аудитория получит надежду, что настоящая любовь может быть чем-то больше, чем мечта», — пишут в официальном пресс-релизе к проекту.

«Cant Get Enough», первый сингл из «This is Me…Now», выйдет 10 января 2024 года, а полноценный альбом и фильм выпустят через месяц после этого, 16 февраля.