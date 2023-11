Дженнифер Лопес впервые за 10 лет выпускает студийный альбом — и собственный фильм «This is Me…Now» для Amazon

Релиз альбома «This is Me…Now» запланирован на 16 февраля 2024 года — в тот же день на Amazon Prime Video выйдет одноименный фильм Лопес, «вдохновленный музыкой».

Первый за 10 лет студийный альбом Дженнифер Лопес отмечает годовщину ее предыдущего альбома «This is Me…Then», который певица выпустила 20 лет назад и посвятила своему партнеру Бену Аффлеку (с тех пор пара расставалась и сходилась, в конце концов поженившись в 2022 году).

Новый альбом написан и спродюсирован 54-летней певицей и Роже Чаедом с участием продюсера Анхеля Лопеса, Джеффа «Gitty» Гительмана, HitBoy, Tay Keith и INK, и объединит R&B, поп и хип-хоп с вокалом Лопес.

THIS IS ME…NOW

The Musical Experience Begins 2.16.24 @primevideo @bmg#THISISMENOW pic.twitter.com/9qyMCstEbu

— jlo (@JLo) November 27, 2023