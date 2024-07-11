Новости Игры 11.07.2024 в 10:13 comment views icon

Fallout Yesterday: фанаты возрождают утерянную Fallout 3 от Black Isle

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Игорь Панченко

Автор новостей

Fallout Yesterday: фанаты возрождают утерянную Fallout 3 от Black Isle

Раздел Игры выходит при поддержке?

Амбициозный проект поклонников серии Fallout набирает обороты. Модификация под названием «Fallout Yesterday» воссоздает концепцию оригинальной Fallout 3, которую так и не выпустила студия Black Isle. Недавно разработчики обнародовали масштабное обновление 0.6 и разместили мод на платформе Nexus Mods.

Энтузиасты работают над воплощением идей отмененной игры Van Buren — кодового названия Fallout 3 от Black Isle. Хотя часть задумок позже использовали в Fallout: New Vegas, многие фанаты до сих пор мечтают увидеть первоначальный концепт. «Fallout Yesterday» пытается воссоздать именно изометрический подход, используя движок Fallout 2.

Новая версия мода добавляет более 30 заданий в знакомых локациях, таких как дамба Гувера и бункер Мэксона. Разработчики внедрили сотни новых видов оружия, черт характера и способностей персонажей. Они также расширили основную сюжетную линию и добавили систему странствующих караванов, что оживляет игровой мир.

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Создатели «Fallout Yesterday» сделали важный шаг, опубликовав исходный код на GitLab. Это позволяет всем желающим присоединиться к разработке и совершенствованию проекта. Сейчас игру можно пройти, выбрав определенный тип персонажа с акцентом на науку (Science) и ремонт (Repairs).

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Несмотря на то, что многие идеи Van Buren воплотили в Fallout: New Vegas, поклонники серии все еще интересуются оригинальной концепцией. «Fallout Yesterday» пытается как можно точнее воссоздать замысел Black Isle, сохраняя атмосферу и механики классических частей серии.

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Источник: PCgamer, Nexusmods

Раздел Игры выходит при поддержке?

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