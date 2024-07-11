Fallout Yesterday: фанаты возрождают утерянную Fallout 3 от Black Isle

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Амбициозный проект поклонников серии Fallout набирает обороты. Модификация под названием «Fallout Yesterday» воссоздает концепцию оригинальной Fallout 3, которую так и не выпустила студия Black Isle. Недавно разработчики обнародовали масштабное обновление 0.6 и разместили мод на платформе Nexus Mods.

Энтузиасты работают над воплощением идей отмененной игры Van Buren — кодового названия Fallout 3 от Black Isle. Хотя часть задумок позже использовали в Fallout: New Vegas, многие фанаты до сих пор мечтают увидеть первоначальный концепт. «Fallout Yesterday» пытается воссоздать именно изометрический подход, используя движок Fallout 2.

Heya mutants, we’ve added Fallout Yesterday v0.6 to Nexus Mods. If you are using the website, you can find us under Fallout 2’s Total Conversion category or directly here: https://t.co/t2zCmm6Q50 pic.twitter.com/jsDtqGL5nT — Fallout: Yesterday (@fallout_y) July 9, 2024

Новая версия мода добавляет более 30 заданий в знакомых локациях, таких как дамба Гувера и бункер Мэксона. Разработчики внедрили сотни новых видов оружия, черт характера и способностей персонажей. Они также расширили основную сюжетную линию и добавили систему странствующих караванов, что оживляет игровой мир.

Создатели «Fallout Yesterday» сделали важный шаг, опубликовав исходный код на GitLab. Это позволяет всем желающим присоединиться к разработке и совершенствованию проекта. Сейчас игру можно пройти, выбрав определенный тип персонажа с акцентом на науку (Science) и ремонт (Repairs).

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Несмотря на то, что многие идеи Van Buren воплотили в Fallout: New Vegas, поклонники серии все еще интересуются оригинальной концепцией. «Fallout Yesterday» пытается как можно точнее воссоздать замысел Black Isle, сохраняя атмосферу и механики классических частей серии.

Источник: PCgamer, Nexusmods

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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