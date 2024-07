Fallout Yesterday: фанаты возрождают утерянную Fallout 3 от Black Isle

Амбициозный проект поклонников серии Fallout набирает обороты. Модификация под названием «Fallout Yesterday» воссоздает концепцию оригинальной Fallout 3, которую так и не выпустила студия Black Isle. Недавно разработчики обнародовали масштабное обновление 0.6 и разместили мод на платформе Nexus Mods.

Энтузиасты работают над воплощением идей отмененной игры Van Buren — кодового названия Fallout 3 от Black Isle. Хотя часть задумок позже использовали в Fallout: New Vegas, многие фанаты до сих пор мечтают увидеть первоначальный концепт. «Fallout Yesterday» пытается воссоздать именно изометрический подход, используя движок Fallout 2.

Heya mutants,

we’ve added Fallout Yesterday v0.6 to Nexus Mods.

If you are using the website, you can find us under Fallout 2’s Total Conversion category or directly here: https://t.co/t2zCmm6Q50 pic.twitter.com/jsDtqGL5nT

— Fallout: Yesterday (@fallout_y) July 9, 2024